Boric y el proceso constitucional: "No me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo"

El pasado viernes el jefe de Estado fue parte del foro “el reto social de América Latina. Reformas, derechos y diálogo social en Chile y América Latina”, realizado por El País y la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). En la instancia, fue entrevistado por Pepa Bueno, directora del medio español.

Bueno consultó al Presidente Boric sobre si se había hecho más débil el Gobierno desde el triunfo del rechazo, a lo que señaló que “cuando uno se vuelve errático en las convicciones que defiende, evidentemente un Gobierno se vuelve más débil porque deja de ser creíble” .

“Me hubiese gustado que se aprobara el texto, pero creo que nuestro Gobierno ha entendido que es imperativo reconectar con las necesidades y prioridades urgentes de la gente. Desde la izquierda no podemos solamente ofrecer promesas de mundos por venir a costa del presente. No me cabe ninguna duda de que vamos a llegar a un acuerdo y que seguramente, en algunos aspectos, tendremos que ir más lentos de lo que a algunos nos gustaría.”, agregó.

En la instancia, la directora de El País pidió al mandatario que mencionara un error que haya cometido, a lo que respondió que es “el impasse con John Kerry cuando estábamos en un panel sobre protección a los océanos”, momento en el que el señaló que faltaba la cooperación de Estados Unidos, siendo Kerry el representante.

"Me traicionó el cambio de switch que uno debe hacer respecto del interpelador al constructor de soluciones", agregó.

En este sentido dijo que "el pensar con la cabeza fría, no ser tan juzgador, sino que pensar más en la construcción de soluciones que en el juicio en el que uno cree distinto, es parte de los errores que he cometido que lo grafico con ese ejemplo de John Kerry".

"Otro error: Las cosas difíciles hay que hacerlas de una, uno no puede estar postergando los debates como el TPP-11, que es un debate difícil para las coaliciones que apoyan al Gobierno", añadió.

Por último sostuvo que “lo debiéramos haber discutido hace mucho tiempo y nosotros fuimos postergando y postergando la discusión".