Boric por seguridad: "No diré frases grandilocuentes como 'Delincuentes se les acabó la fiesta'"

El Presidente aseguró que "vamos a ir hablando a través de nuestros resultados" y destacó el combate al Tren de Aragua, a las bandas de robo de madera y a las mafias en el Barrio Meiggs.

El Presidente Gabriel Boric se refirió a la situación de la delincuencia en el país en medio de su visita oficial a la Región de Arica y Parinacota.

Durante una entrevista con la Radio Capissima, el mandatario fue consultado sobre el aumento en la cantidad de delitos violentos que se ha registrado en el último tiempo.

Sobre este punto, aseguró que "eso ha sido una realidad, especialmente durante los últimos años en Chile y es algo que no queremos que siga creciendo. Nosotros llevamos solo tres meses y nos encontramos con una realidad de la delincuencia que es muy preocupante para nuestro país".

"Y estas cosas no se acaban de la noche a la mañana. Yo no voy a decir frases grandilocuentes como ' Delincuentes, se les acabó la fiesta' o cosas de esas características, porque entre lo dicho y hecho hay mucho trecho", recalcó Boric, en referencia a uno de los esloganes de campaña del ex Presidente, Sebastián Piñera.

Del mismo modo, recalcó que "lo nuestro va a ser un trabajo en el territorio, como lo hicimos con la desarticulación del comercio ambulante en el Barrio Meiggs, con la desarticulación de bandas de robo de madera en el sur, con la desarticulación de una facción del Tren de Aragua justamente acá en Arica".

"Vamos a ir hablando a través de nuestros resultados. La seguridad es nuestra principal preocupación", añadió.

Finalmente, recalcó que "no quepa duda: Vamos a recorrer cielo, mar y tierra para golpear a la delincuencia. Tal como lo hicimos con esta banda del Tren de Argau, no lo vamos a permitir, no son bienvenidos. Los vamos a meter presos, y si es necesario, a expulsarlos".