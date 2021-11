Goic y su rechazo al cuarto retiro: "No creo que mi voto sepulte la candidatura de Yasna Provoste"

La senadora conversó con Álvaro Paci en una nueva edición de Teletrece Noche, donde contó que su decisión le generó amenazas a su integridad, las cuales denunció a PDI.

Este martes el Senado rechazó el proyecto que busca permitir un cuarto retiro de los fondos previsionales por parte de los cotizantes en el sistema de AFP.

La iniciativa fue rechazada por un voto de diferencia tras recibir 24 respaldos, 15 votos en contra y una abstención.

La moción contó con varias críticas por parte del oficialismo, pero algunos parlamentarios de Chile Vamos votaron a favor de la idea de legislar, como Marcela Sabat (RN) o Manuel José Ossandón (RN).

No obstante aquello, la iniciativa no tuvo todos los votos en la oposición, ya que la senadora Carolina Goic (DC) votó en contra del proyecto, tal como lo había anunciado en los días previos a la votación del retiro.

Ante esto, Goic conversó con Álvaro Paci en una nueva edición de Teletrece Noche sobre este y otros temas.

Sobre el cuarto retiro, Goic aseguró que "ha sido una trampa presidencializar el cuarto retiro. Fue un error de varios candidatos. Nadie dijo que los retiros son una buena política pública, pero igual votaron a favor".

La decisión de votar en contra del cuarto retiro no solo le causó una polémica, sino que también le trajo amenazas contra su integridad. "He recibido amenazas. No tengo ningún problema en enfrentar la crítica, hasta los insultos, uno entiende que está expuesta públicamente. Lo que no voy a aceptar son las amenazas y cada una de ellas las hemos denunciado ante la PDI", reveló.

Otro tema del que conversó con el periodista fue el estado de excepción en La Araucanía. "Esta es una herramienta que no soluciona el conflicto por si sola, pero que ha significado para muchas personas el poder tener tranquilidad", aseveró.

Faltan dos semanas para las elecciones presidenciales, votación en la que Goic está muy segura de su carta presidencial, pese al escenario polarizado que se encuentra el país. "Yo defiendo a mi candidata. En un escenario muy polarizado, Yasna Provoste es quien genera mayor certeza respecto a gobernabilidad, yo espero verla en la papeleta para la segunda vuelta", contó.

Volviendo al tema principal de la entrevista, y conectandolo con lo sucedido ayer, Goic afirmó que "no creo que mi voto sepulte la candidatura de Yasna Provoste".

