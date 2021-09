Cerda y candidatos presidenciales: "Echo de menos el debate de cómo retomamos el crecimiento"

El ministro de Hacienda en Tele13 Radio además dijo que la ley corta de pensiones no pretende influir en la discusión del cuarto retiro que se tendrá el miércoles en la Comisión de Constitución.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en conversación con Tele13 Radio, se refirió a las medidas económicas de los programas de gobiernos de los candidatos presidenciales, indicando que se debe tener “prudencia”.

“Es un debate muy interesante para el futuro del país, pero sí creo que hemos aprendido en el pasado que si bien quisiéramos hacer muchas cosas rápido, se debe tener cierta prudencia, en el sentido que, hacer lamentablemente reformas tributarias muy grandes, eso sí impacta la economía, lo hemos visto en años anteriores y eso impacta la economía, lo que hoy día y es muy costoso”, declaró el Secretario de Estado.

En sentido, agregó que “nuestra economía en términos de tendencia hoy día está creciendo entre 2 y 3 y cuando tenemos que la población también crece eso significa que el PIB per cápita hacia adelante no va a crecer tan rápido y creo que lo que deberíamos preocuparnos es crecer más rápido porque eso es lo que no permite financiar muchos proyectos sociales y darle cabida a todas las necesidades de la población”.

En relación a las reformas tributarias que se discuten entre los distintos candidatos, Cerda señaló que “en la medida que las estemos discutiendo, efectivamente eso puede afectar hacia adelante y eso es algo que nos debería preocupar, obviamente eso es algo que los chilenos van a tener que dilucidar en algunos días más pero es algo que cada día debe preocupar porque el crecimiento nos permite financiar este tipo de ayudas a mediano plazo”.

Por otro lado, el Ministro de Hacienda destacó que su candidato, Sebastián Sichel tiene propuestas van encaminadas al crecimiento del país.

“Nosotros tenemos un candidato que es Sichel, que creemos tiene propuestas que van más en el sentido de tener algo más de mayor crecimiento y echo más de menos el debate, que sí se de en cómo retomamos el crecimiento en Chile”, cerró.

Cuarto retiro y ley corta de pensiones

En una semana clave para el cuarto retiro de fondos de pensiones, el gobierno envió al Congreso con discusión inmediata la ley corta de pensiones que aumenta la cobertura del pilar solidario al 80%.

El anuncio que se hizo en medio de la incertidumbre sobre si estarán o no los votos oficialistas para rechazar el denominado "cuarto 10%", un debate que divide al oficialismo y eleva la tensión en Renovación Nacional.

Sobre este tema, el ministro Cerda dijo que la ley corta de pensiones no pretende influir en la discusión que se tendrá el miércoles en la Comisión de Constitución respecto al cuarto retiro.

“Son temas bien distintos para nosotros. Lo que sí es relevante, es que necesitamos mejorar las pensiones, y por eso queremos avanzar y avanzar lo antes posible, pero eso se ve menoscabado cuando tenemos retitos como los que hemos tenido y por eso hemos tratado de conversar con muchos parlamentarios para tratar de explicarles que en este momento un cuarto retiro no es solo perjudicial para las pensiones, sino que es un cuarto retiro que tiene unas condiciones muy distintas a los retiros anteriores”, manifestó.

Y agregó: “Hemos tratado de decirles a los parlamentarios que en los retiros anteriores la economía estaba en una situación muy distinta con una caída importante del PIB en 2020 y hoy día estamos creciendo rápido, eso significa que este cuarto retiro genera presiones macroeconómica que pueden generar mayor sobrecalentamiento con mayor tasa de inflación lo que afecta a los más vulnerables, y segundo, en términos de ayudas del estado están todas desplegadas hasta diciembre próximo”.

Finalmente afirmó que “hoy día lo que estamos tratando de hacer es mejorar pensiones y para eso no debería haber retiro porque eso va en contra de la parte de la pensión que es autofinanciada”.