Chile Vamos tras cita con Boric: nuevo gobierno evalúa terminar Estado de Emergencia en La Araucanía

“Uno de los temas más complejos y álgidos (de la reunión) dice relación con la prórroga del Estado de Excepción en La Araucanía. En principio, él (Boric) ha señalado que no es partidario, nosotros creemos que hay que recapacitar en esa medida”, afirma el presidente de RN, Francisco Chahuán. Andrés Molina (Evópoli) y Diego Berríos (PRI) señalan que Boric transmitió que “es muy probable que no se renueve (el Estado de Emergencia) en el mandato de él”.

Por más de una hora se extendió la cita entre el Presidente electo, Gabriel Boric, y los líderes partidarios de Chile Vamos.

Los presidentes y secretarios generales de RN y la UDI, Francisco Chahuán, Javier Macaya, Diego Schalper y María José Hoffmann junto al líder de Evópoli, Andrés Molina y el secretario general del PRI, Diego Berríos, llegaron pasadas las 9:30 horas a “La Moneda chica” -casona en Providencia donde se trabaja en la conformación del nuevo gobierno- para sostener, según dijo Macaya, una “reunión inédita”.

En general, los hoy liderazgos oficialistas valoraron el encuentro, lo catalogaron de “grato”, sin embargo, reconocen que hubo puntos tensos como cuando abordaron la situación en La Araucanía y la relación futura oposición-gobierno.

“Tuvimos una buena reunión con el Presidente electo. Uno de los temas más complejos y álgidos dice relación con la prórroga del Estado de Excepción en La Araucanía. En principio, él ha señalado que no es partidario, nosotros creemos que hay que recapacitar en esa medida, en el día de ayer murieron dos personas, hoy día hubo un nuevo atentado y por tanto se requiere urgentemente garantizar la seguridad de todos y cada uno de los habitantes de La Araucanía”, dice a T13 el senador Chahuán, dando cuenta de una decisión del Mandatario electo.

Por su parte, el diputado Molina agrega: “Nos extendimos bastante en el tema de La Araucanía (...) él fue muy claro respecto a condenar la violencia y a no renunciar a las herramientas que le faculta justamente la ley a él como Presidente, que dentro de ellas está este Estado de Emergencia, que es muy probable que no se renueve en el mandato de él y entendiendo que no va a cometer el error que cometió la Presidenta Bachelet, previo a su segundo mandato, que dijo que no iba a invocar nunca la Ley Antiterrorista y lo tuvo que hacer como Presidenta de la República.

En esa línea, el parlamentario de La Araucanía sostiene que, en la reunión, insistieron en la idea de “entender que el diálogo se tiene que establecer con las personas que están por la paz y que hay personas que no les interesa para nada el diálogo, ellos están detrás de un negocio muy lucrativo, que es la droga y el robo de la madera”.

Berríos, del PRI, complementa que, “cuando le consultamos al Presidente electo, dijo que él no era de la idea de extender el Estado de Emergencia, pero que en la eventualidad de que los actos de violencia aumentaran él no iba a dudar en aplicar todos los elementos que el Estado de Derecho le proporcionaran”.

En tanto, sobre la futura relación en el Congreso, los dirigentes pidieron mantener una relación institucional con sus bancadas y evitar a toda costa el llamado “pirquineo”, es decir, que existan diputados “descolgados” que terminen dando apoyo a iniciativas del futuro oficialismo.

“Hubo voluntad de hacer un trabajo prelegislativo, en el que no nos veamos sorprendidos con temas importantes. Hay voluntad de que se nos respete con los espacios del Parlamento, el equilibrio que hay en el Senado y se nos trate a través de los jefes de bancada y no tratando de ganar uno o dos votos y dijo que él (Boric) tenía toda la voluntad de no hacerlo”, comenta el diputado Molina.

En ese sentido, se puntualizó que el Senado, por ejemplo, es un espacio “equilibrado” entre las fuerzas y que eso no se puede eludir en el futuro gobierno.