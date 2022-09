Chile Vamos se baja de nueva reunión por proceso constituyente

El anuncio fue realizado por los presidentes de RN, Francisco Chahuán, de la UDI, Javier Macaya, y el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke.

Este martes, dirigentes de Chile Vamos dieron a conocer que no asistirán a la nueva reunión convocada en el marco del nuevo proceso constituyente y que estaba agendada para este próximo jueves.

El anuncio fue realizado por los presidentes de RN, Francisco Chahuán, de la UDI, Javier Macaya, y el senador de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, luego de una reunión que sostuvieron con dirigentes de Partido de la Gente.

Al respecto, Chahuán afirmó que "nosotros hemos tomado la decisión de no asistir . El anunciar acuerdos que todavía no han sido tomados me parece que es faltar a la verdad, a las formas. Además, la insistencia que han hecho partidos del oficialismo demuestran que no se ha aquilatado el resultado del 4 de septiembre".

Del mismo modo, aseguró que "hemos pedido una reprogramación pero también que se rebarajen quienes están en esa mesa. Porque no es lo mismo el peso específico de cada uno de los partidos, y si un partido tiene 25 diputados es muy distinto a partidos que no tienen esa representación parlamentaria".

A su vez, en relación al rol del gobierno, indicó que "se pide que el gobierno si acompaña, acompaña. Pero no pautea. Y aquí ha habido días en que el gobierno ha pauteado. Las fuerzas que representan a los partidos que triunfaron el 4 de septiembre tendrían que tomar el protagonismo que se requiere".

Por su parte, el senador Cruz-Coke indicó que "creo que lo que ha sucedido ayer no da cuenta de las conversaciones ni del fondo de las conversaciones".

"Cuando se pretende, a veces por protagonismo o arribar a acuerdos rápidos, la verdad que lo que hace es mellar la fe en las conversaciones​ y en algunos interlocutores. Lo que ha dicho la ministra Vallejo de que había un acuerdo en una serie de temas no se corresponde con la realidad, y nosotros hemos pedido al Presidente del Senado que tenga a bien postergar la reunión", agregó.

A su vez, aseguró que "lo más razonable es que el gobierno no esté en las conversaciones . Nosotros necesitamos hacer una propuesta más formal".

Finalmente, Javier Macaya recalcó que "el llamado es a calmar la ansiedad. Anunciar acuerdos cuando solo hay conversaciones... hay que transmitirle al gobierno que hay que calmar la ansiedad".

"Nosotros seguimos refrendando el compromiso con una buena y nueva Constitución. Pero para nosotros es muy importante tener conversaciones con las personas que se construyó este triunfo", sentenció.