Comisión de Mujeres respalda imprescriptibilidad de delitos sexuales

La instancia de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general la iniciativa, aunque sin unanimidad por la abstención de la diputada UDI María José Hoffmann.

La Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general, este lunes, la reforma que busca declarar imprescriptible los delitos sexuales. Pese al amplio respaldo, la normativa no logró unanimidad por la abstención de la diputada UDI María José Hoffmann.

La iniciativa que busca modificar la ley que declaró imprescriptible los delitos sexuales contra menores de edad y ampliarlos para cualquier delito sexual, tuvo diez votos a favor y solo una abstención, la de la secretaria General de la UDI.

Hoffmann argumentó que el debate debe ser más profundo para que respaldara la normativa, aunque aún falta la discusión del proyecto en particular.

"A mí me parece que debiera haber merecido un poco más de debate, es muy profundo. No tengo la convicción, sobre todo en lo que el mismo abogado también decía que no era fácil, los medios de prueba", opinó antes de anunciar su abstención a la modificación.

"Yo en esto entiendo el esfuerzo que hemos hecho como comisión y obviamente que lo valoro, pero creo que nos faltó debate, me abstengo", acotó.

Para que la propuesta se convierta en ley y los delitos de abuso sexual sean imprescriptibles, la reforma aún debe ser discutida en específico en la comisión y también en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados y el Senado.