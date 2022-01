Contralor y cuestionamientos a designación de subsecretario Monsalve: "Es una situación nueva"

Bermúdez aseguró que van a revisar la situación y recalcó que “tenemos una posición de colaborar siempre con la autoridad para que ellos puedan actuar en derecho".

El contralor General de la República, Jorge Bermúdez, llegó hasta el despacho del Presidente electo, Gabriel Boric, para tener una reunión de trabajo.

Luego de la instancia, la autoridad se refirió a la contingencia, en particular a una situación relacionada con el nombramiento del gabinete de Boric.

Esto, debido a que se anunció que el próximo subsecretario del Interior será Manuel Monsalve (PS), diputado reelecto en noviembre.

Si bien está permitido que un parlamentario en ejercicio renuncie para asumir un ministerio, no existe una norma clara para el caso de la subsecretaría del Interior , ya que dicho cargo debe asumir antes del 11 de marzo para apoyar en la colaboración del cambio de mando.

Por lo anterior, un grupo de parlamentarios UDI anunciaron que presentarán un oficio ante Contraloría pidiendo un pronunciamiento por la situación.

Al respecto, Bermúdez señaló que “es una tradición que el subsecretario del Interior del futuro gobierno asuma unos días antes para poder facilitar la instalación, esa es la situación y sería el cargo que va asumir el diputado Monsalve”.

“Nosotros hasta ahora no tenemos ninguna presentación en la Contraloría, no hemos visto ese oficio, pero obviamente que cuando llegue lo vamos a revisar. Esta es una situación que me parece que es nueva y por lo tanto habrá que dictaminar a partir de lo que se esté planteando”, añadió.

Finalmente, indicó que “tenemos una posición de colaborar siempre con la autoridad para que ellos puedan actuar en derecho, es decir, para que tomen decisiones que sean ajustadas a la legalidad, así que eso fue lo que hicimos”.

