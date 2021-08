Cuarto 10%: gobierno mide temperatura oficialista y Sichel pide no pensar solo en elecciones

En cita de comité político ampliado, se acordó que partidos consultarán con sus parlamentarios sobre votos de proyecto de ley de un nuevo retiro de fondos de AFP, mientras el candidato presidencial de Chile Vamos llamó a La Moneda a resolver cuanto antes la extensión del IFE para evitar la incertidumbre.

Por segundo lunes consecutivo el principal tema del comité político ampliado de La Moneda -que incluye a ministros y mesas de los partidos de Chile Vamos- fue la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

“¿A qué se refieren con extender el IFE?”, fue la pregunta que hizo el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la reunión en Palacio, a los personeros. Y los dirigentes partidarios de la UDI, RN, Evópoli y el PRI fueron taxativos: extender el beneficio estatal para familias vulnerables y de clase media hasta diciembre -vence en septiembre- y que sea entregado con los mismos requisitos y montos.

Mientras se instala el debate en la Cámara de Diputados por un nuevo retiro adelantado de fondos de pensiones -este sería el cuarto 10%-, los partidos de Chile Vamos han sido insistentes con el Ejecutivo para dar una respuesta prontamente a la ciudadanía.

Sin embargo, en el gobierno aún no le ha transmitido a su bloque sobre la decisión final. Eso sí, en el comité político ampliado quedó una “tarea para la casa” que tendrán que tomar los partidos: consultar con sus parlamentarios qué votarán en caso de que desde el 11 de agosto se empiece a votar este cuarto 10%. El objetivo, en ese sentido, es al menos intentar ordenar las filas en vista de que este tema ha provocado en el sector la peor crisis del oficialismo que significó renuncias de ministros y quiebres entre las colectividades.

En la reunión evitaron ahondar demasiado en el tema del cuarto retiro y, afirman presentes, no hubo llamados taxativos de los ministros a votar en contra de la iniciativa.

En tanto, horas antes de que los partidos se reunieran con los ministros del comité político, el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel (independiente), abordaba nuevamente el tema del cuarto retiro.

El miércoles pasado, el exministro sorprendió con una “advertencia” a la coalición sobre que estaría mirando cómo votarán los parlamentarios otro 10% en caso de que requieran apoyo para sus campañas de cara a la elección del 21 de noviembre.

En ese sentido, Sichel precisó este lunes que el gobierno debe -cuanto antes- anunciar las nuevas medidas, respecto al IFE, para evitar incertidumbres de quienes viven con estos bonos. “El gobierno -así lo ha dicho el Presidente y así lo entiendo- ha dicho que está estudiando extender el IFE, yo más bien le pediría que lo resolvamos rápido porque mientras antes se comunique la extensión del IFE, menos es la incertidumbre”, dijo.

Y recalcó: “Las coaliciones políticas tienen una postura frente a los temas, que debe ser debatido (…) La contingencia o la necesidad electoral de algunos no puede superar la mirada de largo plazo y eso tiene que ver también con las señales que quiero dar: yo quiero una coalición de centro y de centroderecha que esté preocupada más de las personas y de la próxima generación que de la próxima elección”.

Justamente en la coalición existe preocupación de que el actuar del gobierno afecte en una nueva derrota electoral en las parlamentarias -que ya vivieron tanto en los comicios de constituyentes y municipales- ante la popularidad de los retiros del 10%.

Desde la semana pasada, de hecho, han recalcado que se debe llegar a tiempo al anuncio de la extensión del IFE para evitar que se instale con fuerza un nuevo retiro. Por estos días, en todo caso, no hay mucho optimismo en la coalición: varios creen que pese a alargar los bonos estatales, igualmente puede prosperar un nuevo 10%, por lo que, enfatizan, Chile Vamos debe mantenerse unido.

Sichel a Desbordes: “Espero que contribuya”

La noche anterior, además, el derrotado candidato de RN, Mario Desbordes, había calificado como un “error” los dichos de Sichel hacia los parlamentarios.

“La frase de Sichel fue innecesaria en este minuto (…) esto (el cuarto 10%) no es la gran prueba de amor entre gobierno y parlamentarios, no puede serlo, que se junte con los parlamentarios, que conversen (…) porque yo vi cómo los candidatos parlamentarios dejaron botada a Evelyn Matthei”, dijo Desbordes en Tolerancia Cero. “Esta no es la prueba de fuego de la gobernabilidad”, precisó luego el exdiputado al recordar los momentos de tensión política que se vivieron el año pasado a raíz del primer retiro del 10%

Al respecto, este lunes Sichel fue requerido, específicamente, por los dichos de Desbordes y aseguró: “Yo lo que espero de los parlamentarios y también de aquellos que perdieron la elección es que contribuyan y colaboren para que tengamos mejores gobiernos hacia adelante y que lo hagan de buena manera. Que contribuyan es una cosa muy importante: hay dos proyectos de sociedad en juego, hacia adelante, nosotros representamos a aquellos que creen que la justicia y la necesidad de los cambios tiene que ser sin violencia, defendiendo la libertad y dando las señales correctas en la protección del orden democrático”.

Por estos días, Sichel y los partidos de Chile Vamos enfrentan el desafío de integrar un trabajo mancomunado de cara a la elección del 21 de noviembre; mientras desde el comando del exministro han recalcado que el candidato mantendrá su independencia de los partidos.