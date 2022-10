Daniel Jadue y aprobación de TPP-11: "El Presidente quedó en deuda con Chile y con su coalición"

“La Concertación es la que pareciera ser la que está tomando las decisiones”, acusó el alcalde de Recoleta.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC) cuestionó al Presidente Gabriel Boric por no haber retirado el TPP-11 del Senado para evitar su votación, afirmando que “quedó en deuda con Chile, con su coalición, con las organizaciones sociales”.

En diálogo con Sin Maquillaje, el jefe comunal apuntó que “yo hubiese esperado que el Ejecutivo retirara el proyecto. El Presidente tenía las atribuciones. Lamentablemente él quiso que aprobáramos el TPP-11. A mí no me gusta decir ‘el Senado lo aprobó’, porque aquí lo firmaron la derecha y la Concertación, los partidos que conformaron la Concertación, el PPD, el PS, una parte de la Democracia Cristiana, fueron los que impulsaron esto y obligaron al Gobierno ‘a hacer este papelón’, porque no estaba en el programa y llegaron desde fuera a imponérselo a un Presidente que fue electo hasta con una camiseta que decía ‘no al TPP’”.

“Yo hubiese preferido que esto no se aprobara por lo menos hasta que no tuviéramos un marco constitucional, que era lo que pensábamos hace tres meses atrás, que no lo íbamos a discutir hasta el 4 de septiembre y resulta que todavía no tenemos nueva Constitución y ya lo aprobaron”, complementó.

Agencia Uno Lee También > TPP11: Urrejola pone ejemplos cuestionables para justificar tardanza en la ratificación presidencial

De paso, cuestionó que “ uno actúa por acción o por omisión y aquí hubo una omisión imperdonable. El Presidente lidera una coalición que estaba en contra del TPP y él era el único que tenía la atribución para retirar el TPP del Senado e impedir que se discutiera”.

“Aquí el Presidente quedó en deuda con Chile , con su coalición, con las organizaciones sociales que le fueron a plantear que no podía avanzar en esto; y por supuesto que esto ha generado una incomodidad tremenda en algunos de los socios del Gobierno”, añadió.

“Esto es un golpe muy grande a la credibilidad del Gobierno, quizás similar a lo que fue el 4 de septiembre. Yo creo que las reformas tienen que seguir, a cualquier riesgo, porque o sino uno podría decir ‘no mira es que ahora no nos podemos enfrentar a esta controversia internacional entonces no podemos cambiar nada y nos vamos para la casa’. No, no, no. Aquí hay demandas sociales que son tremendamente relevantes y que si el Gobierno no las atiende de una vez por todas esto se va a ir complicando en el tiempo y cada día más”, dijo Daniel Jadue.

Siguiendo esa línea, acusó que “este Gobierno hoy día ya no tiene mucho compromiso con el programa y quienes entraron, que son la Concertación de Partidos por la Democracia en pleno a tomarse el Gobierno, tienen una agenda completamente distinta a Apruebo Dignidad y están dejando ‘en un conflicto’ que se empieza a sentir al interior de la coalición”.