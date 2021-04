Desbordes califica de "amateurismo" carta de comité político de Piñera desmintiendo diferencias

"Uno no tiene que mandar una carta desmintiendo algo que es rumor, porque lo termina confirmando", aseguró el ex ministro de Defensa.

El ex ministro de Defensa y actual candidato presidencial de RN y el PRI, Mario Desbordes, se refirió a la carta enviada por el comité político del Presidente Sebastián Piñera a La Tercera, en donde aseguran que la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional (TC) para evitar un tercer retiro de fondos de pensiones, fue unánime.

En conversación con el programa "Mentiras Verdaderas", de La Red, Desbordes calificó la acción de "amateurismo, rayando lo infantil", asegurando que dicha acción terminó confirmando algo que era un rumor.

"Uno no tiene que mandar una carta desmintiendo algo que es rumor, porque lo termina confirmando (...) creo que el o la (persona) que decidió mandar esa carta (...) no se hace eso, es al revés. Hacerse cargo de esto y en esta forma es muy amateur. Eso da a entender que si hubo diferencias", aseguró.

El ex ministro de Defensa considera que es válido que hayan habido diferencias -si es que las hubo- y también considera que varios ministros del comité político están al debe.

"No me ha gustado como funciona la Segpres, la Segegob (...) pero valoro el trabajo del ministro Cerda (Hacienda) y la ministra Rubilar (Desarrollo Social), con los que me ha tocado interactuar. Yo sé que siempre abiertos al diálogo y el Presidente también, ha dialogado, pero él toma la decisión final", decretó.