[EN VIVO] Comisión discute y vota acusación constitucional contra Presidente Piñera

La iniciativa deberá ser aprobada o rechazada por parte del comité antes que sea votada en la sala de la Cámara de Diputados la próxima semana.

La comisión conformada para discutir la acusación constitucional contra el Presidente Sebastián Piñera está realizando su última sesión de cara a la votación que deberá realizarse en la Cámara de Diputados la próxima semana.

La instancia -conformada Florcita Alarcón (Ind. ex PH), Maya Fernández (PS), Pepe Auth (Ind. ex PPD), Paulina Núñez (RN) y Virginia Troncoso (Ind. ex UDI)- deberá aprobar o rechazar la acusación antes que pase a la sala de la Cámara Baja.

El libelo fue presentado por las bancadas de oposición contra el mandatario luego de las revelaciones dadas a conocer sobre la compraventa del proyecto Dominga , realizada en las Islas Vírgenes Británicas por la familia Piñera-Morel y la familia Délano durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.

En dicha operación se estableció una cláusula que permitiría el último pago de la transacción solo en caso que no se introdujeran modificaciones ambientales que pudiesen afectar el desarrollo del proyecto minero en Las Higueras.

Puedes revisar la tramitación a continuación: