Fundador de la CAM: “En algún momento vamos a tener que apoderarnos de los colegios”

José Huenchunao, exlíder del movimiento mapuche, habló de la marginación que ha sufrido el pueblo indígena y se mostró escéptico de los derechos que consagraría la nueva Constitución.

El fundador de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM) y uno de los exlíderes del grupo mapuche, José Huenchunao, se refirió al conflicto que se ha intensificado en los últimos meses en la zona y defendió la lucha armada que se sigue dando en las regiones de La Araucanía y el Biobío.

Huenchunao reconoció, en conversación con el medio Sala de Prensa, que aún mantiene contacto ocasional con el actual líder del movimiento, Héctor Llaitul, y habló de la lucha que mantienen los grupos más radicales en la zona.

“Ya hay una decisión del pueblo mapuche de luchar, de resistir y de tomar las armas, a medida que sea necesaria. No hay ningún pueblo que se haya liberado de otra manera. No es que uno haga apología a la violencia, es la realidad”, aseguró.

“El problema de fondo es que a nosotros se nos negó, en algún tiempo, ser mapuche; en todos los espacios, incluso en los colegios. Los colegios son los espacios de mayor enajenación, culturización se ha generado hacia nuestra gente. Nosotros, seguramente, en algún momento, vamos a tener que apoderarnos de los colegios de los territorios mapuche, por ejemplo. Y nosotros decir que es lo que se enseña de acuerdo a los intereses de nuestro pueblo”, añadió.

Tráfico de drogas

El fundador de la CAM reconoció logros del pueblo mapuche en los últimos 20 años y reconoció también la internación de drogas en el territorio como un tema que le preocupa. Además, descartó que exista robo de madera por parte de las comunidades.

“Me preocupa el tema de las drogas. Eso existe acá, tampoco se puede esconder. Nosotros hemos avanzado en el tema de conquistar algunos espacios territoriales y hay zonas que están semicontroladas por nosotros, como pueblo, pero como en toda sociedad tenemos a gente que actúa por sus intereses no más, no les interesa la reconstrucción del pueblo mapuche”, explicó.

“Eso existe y nosotros no estamos de acuerdo con eso. No tiene que ver la lucha del pueblo mapuche con las drogas. Nosotros estamos con la idea de ordenar esto, de combatir el narcotráfico. No es tan grave porque no hay carteles de narco, pero sí hay gente que consume droga e intentan ingresar droga al territorio”, siguió.

“El robo de madera es un tema aparte. A mí no me pueden decir que nosotros estamos robando madera (…) La madera que las empresas acusan es madera que está dentro de los territorios, de las comunidades que recuperaron sus tierras”, agregó.

Nueva Constitución

Respecto al trabajo de la Convención Constitucional y el borrador de nueva Constitución que será presentado en las próximas semanas, Huenchunao se mostró escéptico, pese a que incluso algunos grupos de derecha han calificado el nuevo texto como “indigenista”.

“Yo desconfío porque miremos a los vecinos; miremos a Ecuador, a Colombia, Bolivia, incluso lo que le pasó a Evo Morales que tuvo que salir arrancando como Presidente indígena con una Constitución tipo a la que Chile está intentando plantear”, opinó.

“Si el pueblo, la gente no cambia, el país no va a cambiar con la Constitución (…) Siempre ha habido leyes medioambientales, pero siempre se han dañado territorios cuando el interés económico es superior a los intereses de las comunidad. Entonces, ¿por qué voy a creer yo que porque va a haber una nueva Constitución, porque se declara plurinacional, esto va a cambiar?”, complementó.