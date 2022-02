"Las relaciones laborales no siempre son fáciles": Los descargos de Alexandra Benado tras polémicas

La futura ministra del Deporte aseguró que es un "tema cerrado" lo ocurrido en Londres 38 y que las irregularidades en Providencia fueron un error administrativo que se subsanó apenas se enteró.

La futura ministra del Deporte, Alexandra Benado, se refirió a las acusaciones en su contra que han salido a la luz luego que fuera designada en el cargo por el Presidente electo, Gabriel Boric.

Tras su nombramiento, algunos trabajadores de Londres 38 la acusaron de malos tratos mientras desempeñaba funciones en el lugar de memoria.

Posteriormente, se dio a conocer una situación de horas extras irregulares mientras ejercía funciones en la Municipalidad de Providencia, motivo por el que tuvo que devolver más de un millón de pesos que se le pagó.

En este contexto, en conversación con La Tercera, Benado aseguró que "la situación y las denuncias en redes sociales están resueltas. Londres 38 sacó una declaración aclarándolo, la cual yo comparto, y he recibido muchas muestras de apoyo por mi nombramiento, así que para mí es un tema cerrado".

"Muchas veces las relaciones laborales no son simples , muchas veces son complejas, y en ese contexto me imagino que las percepciones son distintas. En ese sentido, no me puedo hacer cargo de situaciones que a mi juicio no correspondían", añadió.

Consultada sobre las irregularidades en Providencia, aseguró que "fue un error administrativo. Yo lo subsané de forma inmediata una vez que me di cuenta de que lo había cometido. La situación en particular efectivamente sucede en 2014, llevaba varios meses trabajando a honorarios en la Municipalidad de Providencia y pasé a contrata. Y a raíz de ese cambio, no me correspondía tener vacaciones".

"Me fui de vacaciones sin saber de esta situación y cuando volví se me indicó que tenía que firmar ese libro de asistencia, que era lo que hacíamos habitualmente para recibir las remuneraciones mensuales. Luego de un tiempo se me indica que yo no me podía tomar esas vacaciones y yo, de forma inmediata y voluntaria, lo que hice fue restituir todos los dineros correspondientes a esas tres semanas de vacaciones que me tomé", detalló Benado.

A su vez, se le preguntó si ha podido abordar estas situaciones con el Presidente electo, a lo que sostuvo que " el gabinete del Presidente estaba en conocimiento de estas situaciones ".