Gabriel Boric se reunió con expresidente Eduardo Frei

La reunión se llevó a cabo durante la jornada de este lunes en la casa del exmandatario. Con esta cita, Gabriel Boric concretó tres reuniones con expresidentes del país: Ricardo Lagos, Michelle Bachelet y Eduardo Frei.

Durante la jornada de este lunes, el Presidente electo, Gabriel Boric, concretó una reunión con el exmandatario Eduardo Frei.

El encuentro se realizó en la casa del expresidente, y se da luego de que la Democracia Cristiana criticara a Chile Vamos por un presunto "aprovechamiento político", luego de que se planteara una oposición con la falange, partido que cerró esa opción afirmando que "la DC siempre estará por colaborar con los Gobiernos por el bien de Chile desde su propio domicilio político".

Con esta cita, el representante de Convergencia Social concretó tres reuniones con ex presidentes del país. Durante el periodo de su campaña presidencial se reunió con Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, quienes manifestaron a la ciudadanía su respaldo hacia él.

Una vez elegido Presidente electo, Sebastián Piñera lo recibió en el Palacio de La Moneda para hablar sobre el nuevo proceso que enfrentará en marzo de 2022.

Por su parte, Eduardo Frei no expresó publicamente su apoyo a Gabriel Boric para la segunda vuelta presidencial. "Se necesita disminuir el grado de violencia y el centralismo y la polarización que tenemos en Chile. Esa será la gran responsabilidad del nuevo Presidente. Porque los países que viven en violencia, que no son capaces de dialogar, de buscar grandes acuerdo, no avanzan, sino retroceden", comentó al momento de sufragar el 19 de diciembre en el colegio San Juan Evangelista, ubicado en la comuna de Las Condes.