Gobernadora Bravo tras "tironeo" de Coloma: "No podemos normalizar esos hechos"

La autoridad además criticó que no se pusiera en marcha el nuevo Hospital de Curicó "teniendo la infraestructura y todo para la puesta en marcha".

La gobernadora de la Región del Maule, Cristina Bravo, se volvió a referir al episodio de violencia que sufrió a manos del senador Juan Antonio Coloma durante un evento en Curicó.

“Mi participación tenía relación con que me interesaba saber cuándo era la puesta en marcha del nuevo hospital (de Curicó), que estamos esperando desde 2010, y solamente fue un recorrido y la puesta de una placa ”, explicó Bravo..

Respecto al momento en que las autoridades debían levantar el brazo y posar para la foto con el Presidente Piñera y el ministro Paris, comentó: “La verdad es que yo no me sentía cómoda con todo lo que había pasado. Yo necesitaba tener respuestas para darle a la ciudadanía respecto a la puesta en marcha del hospital y fui a solicitar que me permitieran financiar cuatro Cesfam desde el gobierno regional”.

"Él (senador Coloma) me llamó para pedirme disculpas, pero con disculpas o sin disculpas, no podemos normalizar esos hechos", indica la gobernadora del Maule, Cristina Bravo



“Cuando me invitan a levantar el brazo yo no lo hice tal vez porque n o me acomodó esa alegría colectiva porque no estábamos haciendo lo que espera la ciudadanía ”. agregó.

Luego de que Coloma le tirara el brazo, Bravo dice que le manifestó su molestia al senador, señalando que “yo le digo al senador que me carga que me tomen el brazo así y él me dice, alégrate, si este proyecto es de todos, tú también participaste. (...) Cómo me va a alegrar que teniendo la infraestructura y todo para la puesta en marcha, el hospital aun no pueda ponerse en funcionamiento”.

“Él me llamó para pedirme disculpas, pero hay que dejar en claro que con o sin disculpas no podemos normalizar estos hechos”, concluyó