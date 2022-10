Grau y polémica por tuits antiguos sobre Carabineros: "Es algo que no comparto en la actualidad"

Tras los cuestionamientos que ha recibido, el ministro aseguró que las controversiales publicaciones "fueron dichas en un contexto específico, de mucha frustración".

El ministro de Economía, Nicolás Grau, se refirió a la polémica que se generó en las últimas horas a raíz de tuits antiguos en los que se refería en duros términos a Carabineros.

En la publicación, realizada en febrero de 2021, Grau señalaba: " Pacos asesinos . El pueblo tiene todo el derecho a odiarles".

En relación a esta publicación, y luego de las críticas y peticiones de renuncia realizadas por personeros de oposición, el propio Grau abordó la situación.

"Nosotros como gobierno respaldamos totalmente a Carabineros. Carabineros cumple una función fundamental en nuestra sociedad. Esos tuits fueron dichos en un contexto específico, de mucha frustración. Lo digo a nivel más personal, hay eventos concretos que ocurrieron esos días que nos generaron molestia y frustración", agregó.

Del mismo modo, aseguró que "por supuesto, la forma y lo que ahí está dicho es algo que yo no comparto en la actualidad y creo que no contribuye al futuro".

"Creo que es muy importante que como gobierno nosotros contribuyamos a mejorar las relaciones en nuestro país, y eso parte por respaldar la función de Carabineros", agregó.

A su vez, sostuvo que "entre otras cosas, he decidido borrar esos tuits. Esto yo trato de no hacerlo porque creo que uno es lo que es, y uno no puede esconder lo que ha dicho en el pasado. Pero entiendo que, en la actualidad, comentarios de ese tipo no contribuyen a nada y por eso he tomado esa decisión".

"Carabineros es una institución muy importante para el país , para las personas en su día a día y por supuesto es importante que ejerzan su labor respetando los derechos humanos y cuidando la vida de las personas", sentenció el secretario de Estado.