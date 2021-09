Senador Iván Moreira fue atacado con "agua servida y un objeto contundente" en Hualaihué

El ataque habría sido hecho por un grupo indeterminado de personas, en medio de una actividad de la que participaba el parlamentario en la región de Los Lagos.

El senador Iván Moreira habría sido víctima de un ataque, por un grupo indeterminado de sujetos, durante la tarde de este martes en la comuna de Hualaihué, región de Los Lagos.

Según detalló el equipo de prensa del parlamentario, "un grupo de anarquistas organizados agredió a nuestro senador, lanzándole agua servida y un objeto contundente , ocasionando una lesión leve en su rostro".

De igual forma, afirmaron que el hecho no pasó a mayores y que tras cambiarse de vestimenta siguió participando de una actividad.

"La mierda que me tiraron en la cara y la lesión leve que me ocasionaron no me amedrenta y no me van a doblegar estos verdaderos cabrones fascistas de izquierda que lo único que hacen es perseguirnos en funas (...) ellos no nos van a ganar en la calle como ha sido siempre", manifestó en una escueta declaración el propio Iván Moreira.

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado, condenó el hecho, señalando que "rechazamos todo tipo de actos violentos, sobre todo cuando estamos en presencia de personas que tienen que hacer su trabajo".

"Todo ataque es condenable y, en este caso, un ataque a una persona que estaba haciendo su labor parlamentaria", agregó en diálogo con 24 Horas.