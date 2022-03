Tras críticas del PS: Jackson dice que informaron a las bancadas la urgencia a proyecto de amnistía

El ministro de la Segpres aseguró que los jefes de bancada de todos los partidos de gobierno conocieron la decisión del Ejecutivo antes de que se anunciara públicamente.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson, respondió a los senadores del Partido Socialista (PS) Alfonso De Urresti y Fidel Espinoza, quienes cuestionaron al gobierno por ponerle suma urgencia al proyecto de ley que busca una amnistía a las personas que están presas acusadas por delitos en el contexto del estallido social, por, según dijeron, no informarlo a todos los sectores que respaldan al Ejecutivo.

"Tal como lo comentamos ayer y como anunciamos en conjunto con la senadora Fabiola Campillai (…) esta solicitud, antes de anunciarla, la comentamos con la jefatura de todas las bancadas de la cámara y el Senado, en el almuerzo que sostuvimos ayer en La Moneda, incluida la bancada del PS, con quienes me voy a juntar mañana”, aseguró Jackson.

“Yo no tengo ningún problema en mejorar los canales de comunicación para que todas y todos se informen al mismo tiempo y no solamente a través de sus jefaturas de bancadas", complementó el ministro.

Si bien De Urresti y Espinoza dijeron que respaldarían la norma, cuestionaron que no se les haya dicho que se tomaría esta decisión, y que, además, no están asegurados los votos en el Senado para que el proyecto sea aprobado.

"Los socialistas hemos estado a favor de este proyecto en las distintas instancias legislativas; se mejoró en el trabajo de las comisiones, sin embargo, eso no asegura contar con los votos para aprobarlo en ambas cámaras", dijeron los senadores.

“Así no se hacen las cosas, no basta con ponerle urgencia a un proyecto, más aún si esa decisión no es conversada con las distintas bancadas (…) Aquí hay responsabilidades compartidas y el Ejecutivo no puede eludirlas. Todos debemos contribuir a la paz social, gobierno y oposición", agregaron.

El jefe de bancada del Partido Socialista en el Senado es José Miguel Insulza, quien estuvo en el encuentro que mencionó Jackson, donde fueron informados los proyectos a los que se les pondría urgencia en los primeros días del gobierno.

"Desde el Ejecutivo está toda disposición para que todas las bancadas se sientan incluidas en las definiciones que vamos tomando. Eso es lo que intentamos hacer, ustedes saben que ayer tuvimos una reunión con todas las bancadas en La Moneda donde les informamos el itinerario antes de comunicarlo", insistió el ministro Jackson.

"Consensuamos algunos puntos con ellos y este en particular no fue una imposición del Ejecutivo, sino que fue una consulta que de común acuerdo todas las bancadas definieron que era importante poder darle un espacio en la votación", enfatizó.

La norma fue presentada por senadores de centroizquierda en el periodo legislativo pasado, pero no tiene el respaldo de la derecha, y se necesitan algunos votos de aquel sector para poder aprobarla.