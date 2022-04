Jadue destacó las FFAA bolivarianas y condenó violaciones a los DDHH en Chile en reunión con Maduro

"Nunca en mi país han encarcelado a quienes le quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás", comentó al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en la Cumbre Internacional contra el Fascismo.

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, participó de la Cumbre Internacional contra el Fascismo en Venezuela junto al mandatario Nicolás Maduro, donde se celebra el golpe de Estado realizado por Hugo Chávez en el año 2002.

En el encuentro, el excandidato presidencial del PC alabó a las Fuerzas Armadas bolivarianas y cuestionó las violaciones a los derechos humanos en Chile durante el Estallido Social de 2019.

Daniel Jadue comenzó su ponencia afirmando que "para mí es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado. Lo digo como mucha alegría, pero a la vez con verguenza y pena porque soy chileno".

"La verguenza y la pena viene de recordar que el Gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un Gobierno que se decía progresista y democrático, fue el primer Gobierno del mundo en correr a reconocer al Gobierno golpista que había cerrado el Parlamento venezolano y que había derrocado a un Gobierno elegido democráticamente", explicó.

"Ese señor se llamaba Ricardo Lagos Escobar y su canciller se llamaba Soledad Alvear. Mi presencia aquí es para recordarle a todos en el mundo que no todos los chilenos apoyamos al golpe y que muchos lloramos ese día por un golpe de Estado contra una democracia de aquellos que se llenan la boca diciendo que son demócratas", indicó.

También manifestó que su alegría es "por ver la resistencia de 20 años, la batalla contra la mentira de 20 años".

El edil aprovechó la instancia para reconocer la labor de las Fuerzas Armandas bolivarianas, ya que "en nuestro país, los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio Gobierno".

"Los grandes militares chilenos se han puesto al servicio de otro país para asesinar a sus propios generales y jefes del Ejército. Eso es muy distinto a lo que uno ve aquí, cuando uno mira unas Fuerzas Armadas que son incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero", indicó.

Violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social

Daniel Jadue profundizó junto a Nicolás Maduro sobre los hechos de violencia que ocurrieron en 2019 durante el Estallido Social.

"Quiero decir que estoy impresionado, porque en mi país, cuando se viola los derechos humanos, nunca hemos visto que un violador de los DD.HH. sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a quienes le quitaron los ojos a los jóvenes que salieron a protestar hace tres años atrás", contó.

"Saber que en este país donde todos dicen que no hay separación de poderes, enterarme y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violaciones a los derechos humanos nos parece sorprendente porque allá en Chile, donde dicen que hay separación del Estado y que el Gobierno no incide sobre la justicia, no hay ninguno a pesar de todos los informes internacionales", indicó.

"Parece que aquí las cosas funcionan distinto a como cuentan los medios. Yo creo que 20 años después hay que reconocer que esa unidad y proceso ha enseñado a mucha gente en América Latina que las cosas se pueden hacer de distinta manera y que se puede resistir a este imperio que en toda su existencia nunca ha cambiado ni aprendido de sus errores", señaló.

"Sigue haciendo lo mismo que ha hecho durante las últimas décadas, destruyendo pueblos enteros con mentiras, derrocando Gobiernos democráticamente electos para servir a sus intereses, porque eso que algunos llaman Occidente no tiene valores ni principios, solo tienen intereses".