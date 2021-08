Jaime Bellolio: "Extender o no el IFE va por un carril distinto que el cuarto retiro"

El vocero de Gobierno no descartó que pese a que se extienda el IFE haya "algunos que igual van a ocupar otros argumentos para querer aprobar" un nuevo retiro de fondos de pensiones.

El vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, aseguró que la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) va por un "carril distinto" que la discusión del cuarto retiro de los fondos de pensiones y explicó de qué depende extender el aporte monetario del Estado.

Las definiciones del representante de La Moneda ocurren en la misma semana y como previa a la revisión de los proyectos de nuevos retiros de los ahorros previsionales en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputados.

Al respecto, Bellolio abordó la discusión sobre la extensión del IFE Universal y apuntó que "ha sido una política exitosa" pues "más de 15 millones de personas que lo están recibiendo y eso ha significado una ayuda muy relevante"

"Si nosotros extendemos (el IFE), ¿eso garantiza que no hay cuarto retiro? Yo creo que la respuesta es no , porque van en una lógica distinta. El hecho de extender o no el IFE va por un carril distinto que el cuarto retiro, toda vez que hay algunos que igual van a ocupar otros argumentos para querer aprobarlo", problematizó en diálogo con Duna.

"El IFE va en su propio mérito, porque si bien hay varios candidatos presidenciales que han dicho que no lo apoyan, y uno quiere ver después cuál es el liderazgo que tienen en su propio sector, y me refiero a lo que han dicho Paula Narváez, Giorgio Jackson, Yasna Provoste, el mundo de la Democracia Cristiana (...) el argumento de ellos es decir 'si se extiende el IFE no necesitamos cuarto retiro'. Bueno, vamos a ver si eso efectivamente pasa", añadió.

En ese sentido, aseguró que “si las ayudas continúan y el crecimiento económico va al alza, no creemos que la fórmula sea sacar los fondos de pensiones de las personas. Necesitamos mejorar las pensiones arlas, y ahí queremos seguir adelante con el proyecto de reforma de pensiones”.

Agencia Uno Lee También > IFE Universal: ya comenzó la postulación al beneficio de agosto

"¿De qué depende la extensión del IFE? De la evolución de la pandemia, que lo revisaremos esta semana junto con el crecimiento económico y de la recuperación de los trabajos perdidos", agregó Jaime Bellolio.

"Si bien es político, el argumento que se ha usado todos estos meses para los IFE es que las personas necesitaban esa plata para enfrentar deudas y otros. Pero el IFE Universal ha sido esa ayuda , hoy día sí que no habría argumentos para el cuarto retiro (…) nosotros vamos a insistir en que vamos a acompañar a las familias chilenas por todo lo que dure la pandemia y la recuperación", insistió.

Sobre lo que se espera desde el Ejecutivo de cara a los próximos días, el vocero de Gobierno aseguró que "vamos a evaluar esta semana las distintas alternativas para el IFE, que podría ser un subsidio laboral o que se va estar mirando la creación de los puestos de trabajo".