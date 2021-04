Diputado RN y decisión del TC: “Una sola persona debe salir del gobierno y es Cristián Larroulet"

El parlamentario oficialista Jorge Durán opinó que tras la nueva derrota del gobierno no debería haber un cambio de ministros, sino que apuntó personalmente al jefe de asesores del Presidente.

Cuestionamiento y más división aún en el la derecha y la centroderecha generó la decisión del Tribunal Constitucional (TC), que no acogió a trámite el requerimiento presentado por el gobierno que buscaba impedir el proyecto presentado por la oposición que permite un tercer retiro del 10 por ciento de los fondos de AFP.

La nueva derrota del gobierno generó más críticas de la oposición, y desde el mismo oficialismo, hacia el gobierno e incluso algunos parlamentarios, como el senador de la UDI Iván Moreira, pidieron un nuevo “ajuste político dentro del gabinete”.

Sin embargo, otros representantes de la derecha, como el diputado de Renovación Nacional (RN) Jorge Durán, apuntaron a una persona en particular, el jefe de asesores del Presidente Sebastián Piñera, Cristián Larroulet, quien ya había sido apuntado por otros actores de RN.

“Voy a hablar muy sinceramente, de cara a todos los chilenos. Espero que por mis palabras no exista una persecución política a personas cercanas, simpatizantes a mi postura que están en el gobierno. Espero que mi gobierno no actúe de forma matonezca, desvinculando a quienes están claramente apoyando a este diputado”, comenzó diciendo Durán.

“Yo no comparto las palabras del senador Moreira, no creo que debe haber un cambio de ministros, no debe haber un cambio de subsecretarios. Creo que es una sola la persona la que debe salir de mi gobierno, que se llama Cristián Larroulet: Él es la persona que le ha hecho un daño tremendo a la derecha, a la centroderecha y a nuestro país”, agregó.

El gobierno había presentado un requerimiento al TC para evitar un tercer retiro de fondos de pensiones, pese a que diputados y senadores de su propio sector le habían solicitado no hacerlo.