José Antonio Kast, desde la clínica: "No son sólo horas críticas para mí, sino que para Chile"

Líder del Partido Republicano redactó carta en la que describe el complejo momento de salud que atraviesa tras contagiarse de Covid 19 y hace un llamado a la unidad de la clase política.

A seis días de quedar internado en una clínica capitalina tras contraer Covid 19, el líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, redactó una carta en la que hace un llamado al gobierno, el oficialismo y la oposición a dejar sus diferencias de lado y unirse para enfrentar uno de los momentos más complejos que ha vivido el país desde que llegó la pandemia.

En la misiva -a la que tuvo acceso T13.CL- el exdiputado UDI relata en primer término el complejo cuadro médico que ha debido enfrentar. "Escribo estas líneas desde el aislamiento total, conectado a máscaras y vías intravenosas con remedios que me están ayudando a recuperar la capacidad pulmonar", señala de entrada el excandidato presidencial.

"Estas no son solo son horas críticas para mí, sino que principalmente para Chile", asegura luego Kast.

"Nadie está libre de caer enfermo ni de padecer, como me ha tocado sufrir personalmente, la versión casi más extrema de este virus. No han sido días fáciles para mí ni para mi familia, pero no se comparan con el sufrimiento y complejidades que tienen que enfrentar la mayoría de los chilenos aquejados por este virus", señala, antes de emplazar a los distintos sectores políticos a dejar atrás sus diferencias.

"Es precisamente en estos momentos, cuando los liderazgos políticos deben ponerse al servicio del país, para buscar alternativas y estar a disposición del Gobierno, sea del signo que sea, en la búsqueda de las mejores soluciones para enfrentar esta crisis", sostiene Kast, quien si bien respalda la gestión del Ejecutivo asegura que éste debe hacer un esfuerzo mayor en entregar ayuda social si es que continua el endurecimiento de las restricciones de movimiento asociadas a la pandemia.

"Mi segundo llamado es al Congreso, para que hagan una cuarentena política, dejando la contienda que divide y que se dispongan todos a trabajar en beneficio de los chilenos", señala luego el exdiputado. "Nadie tiene una solución mágica para revertir esta situación; ni el Gobierno, ni el oficialismo, ni la oposición, ni el Partido Republicano. Pero estoy convencido, y más aún después de estos días de vivir en carne propia las consecuencias de la acción de este virus, que la respuesta más efectiva a la pandemia solo la podemos lograr unidos", sentencia.