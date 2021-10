Kast pide cerrar fronteras ante crisis migratoria "para que gente solo entre por pasos habilitados"

En entrevista con Mesa Central, el líder del Partido Republicano comentó también el retiro del 10% de Sebastián Sichel y el avance del proyecto de aborto.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, estuvo en Mesa Central de Canal 13 este domingo, en donde se refirió a diversos temas de la contingencia política.

Uno de los temas tocados por el ex diputado fue el retiro del 10% admitido por el candidato presidencial de Chile Vamos, Sebastián Sichel, recalcando que él no lo hizo, que no está de acuerdo con la política pública pero que no le parecía "que apunten a alguien con el dedo por el uso legítimo de la ley".

Agencia Uno Lee También > Pulso Ciudadano: Kast supera a Sichel a siete semanas de las elecciones

No obstante, sí se mostró contrario al retiro del 100% de los fondos previsionales propuesto por Sichel en caso de que se apruebe el cuarto retiro del 10% de las AFP: "Creo que nosotros tenemos que enfocarnos explicarles a las personas lo importante que tener es un sistema que garantice los recursos, que están ahí, porque aquí decían que se habían robado los recursos", dijo.

"Decirles: mire, este sistema lo vamos a mejorar pero no lo vamos a terminar y no creamos en esta ideología que dicen que si salen electos nos van a expropiar. Ahí vamos a levantar la voz con fuerza", agregó.

Asimismo, Kast aseguró que el desorden del oficialismo "es más responsabilidad de Sebastián Piñera que de Sebastián Sichel".

Crisis migratoria

Uno de los temas de la semana ha sido la crisis migratoria en la zona macrozonanorte, donde incluso han habido marchas antiinmigración y ataques en Iquique en contra de familias extranjeras, donde la semana pasada un grupo quemó sus pertenencias.

Respecto a lo que ocurre en esa zona, Kast aseguró que es una "crisis humanitaria de chilenos e inmigrantes" y que muchos "vienen huyendo de estados que son dirigidos por izquierda radical, en algunos casos dictaduras, como Venezuela".

Como solución, el líder republicano pidió cerrar las fronteras: "Cerrar las fronteras para que la gente entre por pasos habilitados. Nosotros no somos contrarios a la migración regulada", sostuvo.

Incluso, el abanderado, ante el contexto físico de la aduana, pidió poner una barrera física a través de una zanja : "Lo conversé con las personas de Colchane", aseguró.

Kast: "Me gustaría ver a un especialista en migraciones que tenga acogido a 8 o 10 migrantes"



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/eKE97yfBBG — T13 (@T13) October 3, 2021

Respecto a quienes ya ingresaron al país de manera irregular, Kast dijo que en su gobierno les dará en un recinto transitorio techo, acomodaciones, ropa y alimento y "de ahí a los que se puede regularizar, regularizarlos, y al resto decirles 'o vuelve al país por dónde entró o se va a su país de origen". En ese sentido, para regularizar pidió que los inmigrantes tienen que presentar sus documentos al día y acredite que viene a trabajar, estudiar o invertir, y si no pueden hacerlo "entonces ninguna (persona) va a poder entrar".

Proyecto de aborto

Otro tema que tocó el candidato fue el proyecto de legalización del aborto, que este semana fue aprobado en la Cámara de Diputados en general.

Kast aseguró no estar de acuerdo con que se encarcele a una mujer por abortar, pero "de ahí a decir que eso nos debe llevar a la despenalización, no estoy de acuerdo. Creo que tiene que haber una sanción".

Kast sostiene que existe una "industria" de organizaciones que se encargan de "promover" el aborto.



EN VIVO #MesaCentral » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/Gdmyjjz2WY October 3, 2021

Asimismo, agregó que "la ley contra el aborto tiene que tener un efecto disuasivo, otra cosa es la sanción que se aplica".

"Una sociedad progresista debiera preocuparse más de proteger al más débil y enseñar o tener un buen plan de paternidad responsable o educación sexual", añadió.