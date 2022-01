Kast tras dejar presidencia del Partido Republicano: "Seguiré colaborando"

Añadió que seguirá dentro del mundo republicano trabajando en los temas de urgencia social.

Tras confirmar al senador electo Rojo Edwards como nuevo presidente del Partido Republicano, el ex líder de la colectividad y ex candidato presidencial, José Antonio Kast destacó que colaborará con el partido en "las cosas que se me soliciten".

Kast renunció a la presidencia del Partido Republicano el pasado 1 de enero para, según él, dar espacio a liderazgos jóvenes.

"Me retiré de la presidencia del Partido Republicano, pero seguiré colaborando activamente en aquellas cosas que se me soliciten y seguiré también dentro de lo que es el mundo republicano, trabajando en el tema de las urgencias sociales", agregó el ex parlamentario.

En la misma línea, enfatizó en que son los temas que "afectan a la ciudadanía en el día a día y que no siempre han tenido solución".

La posición de Rojo Edwards

Tras ser elegido como nuevo líder del Partido Republicano, el senador electo detalló la postura de su partido como oposición al futuro Gobierno cuestionando si es que se encontrarán con "el Boric que defiende a las víctimas o el Boric que defiende a los victimarios".

"Me gustaría un ministro en esa materia que defienda a las víctimas. Si las personas que el presidente electo representan al Boric de segunda vuelta, evidentemente que nosotros vamos a ser una oposición leal lo más constructiva posible", finalizó Edwards.