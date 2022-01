¿Kast en primera línea?: diputados le piden no relegar su rol político ante eventual “perfil social”

Durante todo enero, el expresidenciable ha estado trabajando en lo que será su regreso a la actividad pública -en marzo-, luego de perder en el balotaje contra Gabriel Boric. Por estos días, con su equipo cercano, ha estado definiendo cuidadosamente en qué debates intervendrá este año clave en el Parlamento y en la Convención Constitucional. En su círculo no quieren que entre a la “pelea chica”, pero su bancada republicana advierte que Kast no debe dejar la primera línea de la política.

Fue una discusión pública al otro día de la segunda vuelta presidencial: ¿José Antonio Kast se posicionaría como el líder de la derecha y centroderecha? Chile Vamos inmediatamente tomó distancia de esa idea; sin embargo, en el Partido Republicano -tienda del excandidato- han abordado durante las últimas semanas el rol que jugará J. A. Kast este año clave tanto en el Parlamento como en la Convención Constitucional.

En parte de la bancada republicana -la tercera más grande de la Cámara-, en ese sentido, recalcan que él no debe salir de la primera línea de la política.

Mientras, desde el equipo cercano de Kast -entre ellos Cristián Valenzuela y Carolina Araya- junto al propio excandidato han estado delineando durante todo enero su futuro rol. El exdiputado, cuentan, aún no se ha tomado vacaciones; lo hará en febrero, y, por estos días, han estado decidiendo cuidadosamente en qué debates debe intervenir públicamente Kast y en cuales no. “Ya no debe estar en la política chica”, enfatizan, pero sí, por ejemplo, en la bancada agregan que será relevante el rol que tome durante el plebiscito que definirá la aprobación o rechazo del nuevo texto constitucional que se consensúe en la Convención Constitucional.

En marzo, se espera que su equipo cercano dé a conocer los lineamientos de cómo seguir potenciando la figura de Kast y su colectividad.

Durante ese mes, de hecho, J. A. Kast asumirá la presidencia de Acción Republicana -cambiarán al director ejecutivo igualmente, que hoy es el diputado electo José Meza- y comenzará a trabajar en una oficina propia.

En ningún caso, relevan, J. A. Kast deberá estar interviniendo en las decisiones de la bancada republicana -que debuta en el Congreso- sino que debe haber, agregan, un marcado rol social de Kast con el objetivo, dicen, de hacer un trabajo territorial “de verdad” a lo largo del país. Esto, a la luz de los resultados de la pasada elección, donde, concluyeron en su equipo, la izquierda ganó a raíz de su arduo trabajo territorial en las grandes ciudades.

Rol social v/s rol político

“José Antonio va a hacer un trabajo de base, territorial, con la gente, levantando urgencias sociales, visibilizándolas, pero también es cierto que viendo cómo se viene y también viendo cómo la derecha tradicional no ha dado el ancho, es importante el liderazgo de José Antonio Kast en republicanos, en particular. Entonces, frente a un gobierno que, si se pone totalitario, nuestra respuesta también tiene que ser en todos los flancos y ahí espero que José Antonio no solamente sea un aporte desde lo social, sino que también un soporte desde lo político”, dice a T13.CL el diputado Juan Irarrázaval (distrito 14, San Bernardo).

Por su parte, Agustín Romero (distrito 8, Maipú) recalca que lo más relevante será asumir un rol netamente social. “El rol social y de recuperar la cercanía con las personas fue la que dio la victoria a Republicanos en las parlamentarias y en la primera vuelta presidencial, por ello debemos mantener ese trabajo y quien debe liderarlo es José Antonio Kast, la persona con mayor liderazgo en el partido, con trayectoria política y que escucha a las personas. En materia política siempre tendrá liderazgo y estará en primera línea, de eso no hay duda, pero es fundamental que esté a cargo del trabajo de bases para construir un Chile mejor”.

En entrevista con T13.CL, José Meza (distrito 9, Recoleta) dijo este miércoles que “el liderazgo de José Antonio Kast debiera ser más social, que apunte a levantar los temas que son más urgentes” y relevó que “José Antonio se va a perfilar como un liderazgo que va a exceder al Partido Republicano y va a poder congregar a la derecha en ciertos temas que son importantes”.

En tanto, Stephan Schubert (La Araucanía) afirma que “José Antonio tiene un importante rol en esta derecha que debe reorganizarse, se ganó una posición de liderazgo importante y yo creo que su rol va a ser fundamental en la política, en lo que viene”.

Desde el equipo de Kast, en todo caso, subrayan que ambos roles se pueden “complementar” y que, por lo mismo, se deberá definir muy bien en qué temas públicos-políticos deberá intervenir el expresidenciable. El propio Kast, en su última aparición pública -el pasado 2 de enero en El Mercurio-, dijo: “Quiero seguir trabajando en la primera línea política del partido, porque un eje importante estará en el Congreso, donde se van a debatir las políticas públicas. Me interesa seguir colaborando y desarrollando trabajo territorial”.