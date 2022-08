La llamada telefónica a Llaitul que hizo caer a la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega

El Presidente Boric confirmó la renuncia de la secretaria de Estado, luego que saliera a la luz una llamada telefónica de una asesora de la ministra con el líder de la CAM.

Al mismo tiempo que el Juzgado de Garantía de Temuco confirmaba la medida cautelar de prisión preventiva para el werkén mapuche y líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, el Presidente de la República, Gabriel Boric, comunicó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega.

Ambos hechos están ligados por la conversación que dio a conocer el medio Ex-Ante, entre una asesora de la exministra Vega y el propio líder de la CAM, en la que la trabajadora buscaba poner en contacto a ambos.

Héctor Llaitul, el líder de la CAM

Así fue el diálogo:

Héctor: Aló.

Tania: Hola, buenas tardes, ¿don Héctor Llaitul?

Héctor: Sí, con él.

Tania: Hola, mi nombre es Tania Santis, yo trabajo con la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega.

Héctor: Ya…

Tania: Ella me pidió (ver) la posibilidad de contactarlo y ver la posibilidad de poder tener una conversación en este momento con usted, por teléfono.

Héctor: A ver, a ver, a ver, ¿y cómo consiguió mi número?… ¿Usted o la ministra?

Tania: Ah, le pregunté a una persona que conocía yo en la zona, pero nada especial, no…

Héctor: Me entrega ese dato, me habla por WhatsApp y ahí lo veo.

Tania: Ya, perfecto. Cómo no. Gracias.

La conversación fue escuchada por la Policía de Investigaciones (PDI), en el marco de la investigación en contra de Llaitul, quien fue acusado por la Fiscalía de La Araucanía por robo de madera, usurpación de tierras y atentado contra la autoridad.

El jefe de Estado fue enfático en decir que la exministra Vega debe pagar por su responsabilidad política, lo que la deja como la primera integrante del gabinete del Gobierno de Boric que sale de su cargo.

"Quiero comunicarles que he tomado la decisión de aceptar la denuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega. Debemos ser cuidadosos del fondo y de la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra", dijo el Presidente.

Boric confirma renuncia de Jeannette Vega a Desarrollo Social