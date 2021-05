Las cartas que se jugaron Lavín y Desbordes el día después de la debacle electoral de Chile Vamos

El alcalde de Las Condes este lunes por la noche fue proclamado por la UDI en su consejo general. Allí, Lavín lamentó la falta de audacia del gobierno y recalcó que ese error “costó caro” en las elecciones, sin embargo, pidió dar vuelta la página. Algo similar hizo el exministro de Defensa en la instancia de RN e hizo un llamado a los dirigentes a reencantar a los votantes de derecha que simplemente no concurrieron a las urnas.

Casi de manera simultánea, pasadas las 21:00 horas, los candidatos presidenciales Joaquín Lavín y Mario Desbordes daban discursos ante los consejos generales de sus respectivos partidos: la UDI y RN.

Mientras en el gremialismo Lavín estaba siendo proclamado como su presidenciable para las primarias de Chile Vamos del próximo 18 julio, Desbordes hacía un análisis de los resultados de la noche negra del bloque.

La jornada del lunes -el “días después” de la debacle electoral- había estado marcada por conversaciones cruzadas en el sector. El propio Presidente Sebastián Piñera sostuvo una cita telemática con los presidentes de los partidos y jefes de bancada de Chile Vamos, así como más tarde hizo lo propio con su gabinete completo.

Los consejos generales de la jornada de este lunes, en ese sentido, pese a su formalidad, eran clave pues se esperaba justamente que fuesen un análisis o un momento de definiciones en cuanto a lo vivido por estos días.

Así, antes del discurso de Lavín, en la UDI se dio un desahogo de sus integrantes -según asistentes al encuentro-, que criticaron al gobierno por desatender sobre todo a la clase media. Recordaron, en ese sentido, el episodio con el tercer retiro del 10% y cómo se dieron distintos episodios desafortunados solo a semanas de la elección de este 15 y 16 de mayo.

El propio Lavín, en su discurso de proclamación, se refirió a La Moneda. “Lamentablemente todos hemos sido testigos de cómo nuestro propio gobierno no supo enfrentar los duros efectos de la cuarentena, no fue audaz en las decisiones que tomó, y los chilenos sintieron que les dio vuelta la espalda especialmente a las familias de clase media. Este error nos costó caro ayer, entre otros cosas, y lo que no podemos hacer nosotros es volver a darles vuelta la espalda. No más”, dijo Lavín ante el consejo. En ese sentido, agregó que, por eso, “la meta es salir con fuerza a defender la idea de que todos vivamos en el mismo Chile, levantar la bandera de la integración social”.

“Hagamos todos los análisis que haya que hacer, tenemos que hacerlos, pero tampoco es el momento de seguir lamentándonos. Ahora parte una nueva etapa y Chile nos necesita juntos y con las pilas puestas. Es verdad que enfrentamos un nuevo escenario, pero nadie nunca dijo que sería fácil”, recalcó.

Lavín también señaló que lo que se viene es muy duro, pero, por lo mismo, hizo un llamado a jugárselas al máximo. “El miércoles comienza una nueva etapa, las primarias presidenciales, es una etapa corta de dos meses, pero intensa e importante, para convocar y ganar necesitamos sacar lo mejor de cada uno de nosotros y por sobre todo estar unidos con fuerza y con valentía”, aseguró.

En el consejo UDI, a diferencia de lo que había ocurrido en la jornada, no se dio un debate sobre realizar o no las primarias legales del bloque el próximo 18 de julio, pues ya esa duda se fue despejando al pasar de las horas.

Desbordes y su esperanza de que el sector se reponga en noviembre

En RN, en tanto, el presidenciable Desbordes hizo un análisis político de las razones de los malos resultados, donde la derecha no alcanzó el tercio de representación en la convención y perdió la gobernanza de comunas emblemáticas. En ese sentido, el exdiputado apeló a la alta abstención en el proceso electoral. Eso sí, fue optimista y les explicó -según presentes- que no es que sus votantes ahora se habían cambiado a la izquierda, sino que simplemente no concurrieron a las urnas.

El castigo, en ese sentido, dijo, es que hay un desencanto de la clase media, de las pymes, de los emprendedores, que, agregó se sintieron “abandonados” por el gobierno durante las cuarentenas. Eso, enfatizó, aún se puede revertir de aquí a noviembre. Y ese, subrayó, debe ser el objetivo. “Nos alcanzamos a recomponer a noviembre”, habría sostenido.

Justamente, ante las razones de la derrota, dijo que él junto a Lavín y Evelyn Matthei ya habían advertido al gobierno sobre la imposibilidad de alcanzar el tercio en la Convención Constitucional, sin embargo, en La Moneda respondieron que “la pega ya estaba hecha”. “No sacamos nada con profundizar la pelea con el gobierno”, habría afirmado minutos después, en torno a la sensación partidaria de Chile Vamos de que el gran responsable de la derrota de este domingo es Piñera y la gestión de esta administración.

Desbordes, en tanto, fue jugado ante los consejeros con realizar las primarias en Chile Vamos, porque, a su juicio, permitirá la movilización del sector e incluso de cartas al Parlamento. “Si no hacemos una primaria potente nos farreamos dos meses de campaña en la calle”, habría dicho a los presentes.

En ese sentido, hizo un llamado a dejar la pelea chica al interior de RN y no arrinconarse en el distrito 11, no hacer política solo desde ahí y revaluar la manera de hacer campañas políticas.