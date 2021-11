Confirmado: Expresidenta Michelle Bachallet llegará a Chile antes de la segunda vuelta presidencial

Según fuentes del Partido Socialista, la exmandataria tiene como fecha tentativa de arribo al país el jueves 2 de diciembre y extendería su visita hasta el viernes 10 de enero. La principal razón de su viaje serían asuntos familiares, pero tendría programado un encuentro de mujeres socialistas para la segunda semana de diciembre.

La expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, llegará al país ​antes de la segunda vuelta presidencial 2021, instancia que se realizará el próximo 19 de diciembre y en donde se enfrentarán Gabriel Boric y José Antonio Kast.

De acuerdo informó Radio Biobío, fuentes del Partido Socialista (PS) aseguraron que la exmandataria tiene como fecha tentativa el arribo a territorio nacional el jueves 2 de diciembre y extendería su visita hasta el viernes 10 de enero​.

Cercanos a Bachelet afirmaron que las fechas podrían variar, ya que existe la posibilidad de que su llegada se atrase al sábado 11 o domingo 12 de diciembre.

Según su agenda, la razón principal de su días en el país sería visitar a su familia. También tendría programado un encuentro de mujeres socialistas para la segunda semana de diciembre, el que contaría con la presencia de Paula Narváez y Maya Fernández.