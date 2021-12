Militantes del Partido de la Gente piden transparentar gastos por ventas de merchandising

Un grupo de integrantes de la colectividad acusa que no se entregaron boletas por los productos comprados en la campaña y que tenían prohibido confeccionar los elementos con otros proveedores.

Un grupo de militantes del Partido de la Gente (PDG) acusaron a la directiva nacional de la colectividad de poca transparencia en la rendición de gastos por venta de artículos de campaña o merchandising.

De acuerdo a lo informado por Radio Bio-Bío, las ganancias por ventas de poleras, mascarillas, banderas, tazones y chapitas habrían terminado en cuentas personales de militantes del partido.

A su vez, los denunciantes acusan que no recibieron boletas por los productos y que dichas ventas no fueron consignadas en la rendición de cuentas de la colectividad.

Un denunciante de iniciales J.R. indicó que “el partido compraba a distintos proveedores las poleras, gorros, chapitas, todo lo que se puede hacer publicidad, para que los adherentes compraran. Se dirigían a distintos proveedores y se pagaba al monto más bajo que se podía y se revendía más caro”.

Otra militante del partido, Ana Gallinato, afirma que había prohibición de mandar a hacer la mercadería donde cada militante quisiera: “Nos decían que estaba prohibido hacernos las poleras donde queríamos. Decían que había una pura persona para hacerse las poleras”.

Leonardo Huerta, otro miembro del PDG, señala que en el partido no se permitía comprar merchandising en un lugar a elección: “Te incitaban a hacerlo con ciertas personas. En una ocasión quería hacerme una polera, y un personaje matonesco de acá de la quinta región me dijo que no podía aguantar que hiciéramos poleras de otro color, porque teníamos que mandársela a hacer a una persona específica".