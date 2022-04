Ministra Fernández: "En mi opinión, el penal especial Punta Peuco no debe continuar"

En su primera entrevista tras asumir como jefa del Ministerio de Defensa comentó que es un fracaso cuando el Estado recurre a las FF.AA para mantener el orden público".

Maya Fernández, ministra de Defensa Nacional, se refirió a la situación del penal Punta Peuco, asegurando que “ no debe continuar el penal especial ”.

En entrevista con El Mercurio, la autoridad ahondó en su primer mes al mando de la cartera de Defensa, señalando que su gestión estará marcada por su integración a las mujeres, el respeto a los Derechos Humanos y la democracia.

En su primera entrevista tras asumir como jefa del ministerio, fue consultada sobre su opinión en la continuidad de Punta Peuco, comentando que " no debe continuar el no, el penal especial no" .

“Obviamente que alguien condenado por delitos de lesa humanidad tiene que pagar las penas. No tiene que haber penales para unos y penales para otros, habiendo delitos tan brutales", agregó.

Respecto al posible acceso a beneficios por causas humanitarias de estos condenados, dijo que " e n este momento no, tienen que pagar las condenas ". Además, mencionó que es un rol del Ministerio de Justicia ver la posibilidad de terminar con Punta Peuco.

“El rol de las FF.AA. no es el orden público”

En la misma instancia, la ministra Fernández se refirió al papel de las Fuerzas Armadas en el país en conflictos internos como los de las macrozonas norte y sur, indicando que “ el rol de las FF.AA. no es el orden público ”.

"Por su formación, están preparadas para defender al país. Hay un fracaso, una falencia, sobre todo política, cuando el Estado recurre a las FF.AA. para el orden público en democracia. Aquí falta más diálogo político, más soluciones políticas", agregó.

La ex congresista dijo que como gobierno “nos importa el orden público y lo ha dicho permanentemente el Presidente Boric, pero no puede resolver en un mes lo que no ha sido resuelto en varios años".

"Queremos que todos puedan salir y caminar tranquilos por las calles, no solo en Santiago, en todo el territorio nacional”, concluyó.