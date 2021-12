Gobierno compromete viviendas de emergencias y subsidios de arriendo para damnificados en Castro

El ministro Felipe Ward recalcó que el único requisito para acceder a los beneficios es llenar una ficha de emergencia, lo que se podría realizar entre hoy y mañana.

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, viajó hasta la comuna de Castro luego del masivo incendio que afectó al lugar lo que motivó que el Ejecutivo decretara Estado de Catástrofe en la zona.

Durante su visita en la zona, el secretario de Estado comprometió ayuda para los integrantes de las 140 viviendas que fueron afectadas por el siniestro.

Ward afirmó que "yo me voy a quedar un buen rato más para poder conversar con cada uno de los vecinos, desde el Ministerio de Vivienda, para poder contestar las preguntas que puedan tener".

Agencia Uno Lee También > Gobierno decreta Estado de Catástrofe en Castro tras gigantesco incendio que arrasó 140 viviendas

"Cuando uno sufre una desgracia, cuando uno pierde su vivienda, cuando uno pierde todo, lo que quiere es ser escuchado y tener una solución rápida", añadió.

En cuanto a las ayudas para las familias, Ward señaló que "lo relevante es llegar con la solución rápida. Y es por eso que estos bonos que se están ofreciendo tienen un solo requisito y es muy rápido".

Del mismo modo, recalcó que el requisito para acceder a las ayudas "es realizar esta ficha de emergencia para saber quiénes son las personas que han resultado afectadas. Eso lo podemos hacer entre hoy y mañana".

"Respecto a las condiciones de las viviendas y los plazos, lo que nosotros queremos es que tengan viviendas definitivas. Eso toma un tiempo, no hay soluciones mágicas y obviamente que no nos vamos a comprometer a algo que no se va a cumplir", sostuvo.

A su vez, afirmó que "las viviendas de emergencias y los subsidios de arriendo se pueden entregar de forma muy rápida, y esos subsidios les va a alcanzar por todo el tiempo que dure la entrega de la solución definitiva".