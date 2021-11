Los Charros de Lumaco niegan apoyo a José Antonio Kast tras uso de una de sus canciones

El candidato del Partido Republicano utilizó la canción “Cómo dejar de amarte” como jingle de campaña.

Durante este sábado, la banda chilena de Cumbia Ranchera “Los Charros de Lumaco” emitieron un comunicado a través de sus redes sociales negando el apoyo al candidato presidencial José Antnio Kast, quien utilizó la canción “Cómo dejar de amarte” como jingle de campaña.

La canción, titulada “Cómo dejar de amarte, Kast” fue viralizada en redes sociales. Los intérpretes utilizaron su cuenta oficial de Facebook para dejar en claro que no apoyan a ninguno de los candidatos a la Presidencia de la República.

“Escribo esto para aclarar la confusión que anda respecto a la canción (cómo dejar de amarte) en apoyo al candidato Presidencial José Antonio Kast”, comienza señalando el comunicado.

“Les aclaro que Los Charros de Lumaco NO apoyamos a ningún candidato ya que es MARCA REGISTRADA y no la desprestigiamos apoyando a la política. Espero haya quedado claro que los que lo apoyan NO SOMOS NOSOTROS”, finaliza la declaración de la banda.