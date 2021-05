Oficialismo por impuesto a "súper ricos": "Nos querían obligar a votar una fórmula que no funciona"

Los diputados Jorge Alessandri (UDI) y Gonzalo Fuenzalida (RN) defendieron el rechazo al impuesto a los "súper ricos".

La Cámara de Diputadas y Diputados rechazó por falta de quórum la reforma constitucional que establecía un impuesto a los denominados “súper ricos” para financiar las ayudas que se requieren para combatir los efectos económicos de la pandemia de coronavirus en Chile.

Con esto, la Cámara Baja despachó al Senado la reforma que rebaja el IVA,

Sin embargo, el rechazo del corazón de la normativa provocó la molestia de la oposición, entre quienes la diputada Camila Vallejo (PC) acusó contradicción de parte de los parlamentarios de Chile Vamos y que están “protegiéndole el bolsillo al Presidente República, a sus amigos súper millonarios que en plena pandemia aumentaron su patrimonio".

Sin embargo, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) aseguró que al interior del oficialismo "estamos muy tranquilos" y destacó que "solo pasó al Senado una rebaja al IVA que propuso Chile Vamos, no el Partido Comunista y la oposición”.

"Nos querían obligar a votar una fórmula que no funciona, que no recauda, que la mayoría de los países no la tienen porque es carísimo (…) pero bueno, esa es la democracia que pregonan", agregó.

Por su parte, el diputado Jorge Alessandri (UDI), a la hora de referirse a la normativa de impuesto a los “súper ricos”, aseguró que “cuando uno iba a la bajada, había un proyecto que te cobraba por lo que tienes y no por lo que ganas, impuesto al patrimonio; que no recaudaba y que no lograba llevar recursos al estado”.

En ese sentido, Alessandri sostuvo que “el Estado puede llegar con ayuda directa o puede también alivianarte la carga financiera del mes y eso es lo que intentamos hacer hoy día”.