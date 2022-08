Pablo Urquízar señala que no le extrañaría que "existieran otros contactos del Gobierno con Llaitul"

"El que tiene que dar la explicación del por qué se contacta con al CAM es el Gobierno. Desde esa perspectiva, se necesita la mayor transparencia para efecto de saber en qué está el Gobierno", señaló el ex coordinador de la Macrozona Sur.

La semana pasada, el Ministerio Público logró la detención del líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

El arresto se produjo a raíz de una investigación de la Fiscalía generada por una denuncia por Ley de Seguridad Interior del Estado que presentó el gobierno en 2020.

La detención fue realizada por funcionarios de la Policía de Investigaciones en Cañete, en virtud de una orden concedida por el Juzgado de Garantía de Temuco.

A Llaitul se le atribuyen tres hechos relacionados con la Ley de Seguridad del Estado, de los cuales algunos corresponden a la ampliación de querella presentada a fines de julio por el Ministerio del Interior.

Del mismo modo, se le imputan los delitos de hurto de madera, usurpación y atentado contra la autoridad.

El ex coordinador con el ex coordinador de la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, conversó sobre la detención de Héctor Llaitul en una nueva edición de T13 Noche.

Sobre esto, el ex coordinador afirmó que "yo creo que esta semana hemos vivido dos ámbitos distintos y complementarios. Es un logro de la democracia, del Estado, la detención del principal líder de la CAM, que desde el año 1997 lleva afectando los derechos fundamentales de las familias mapuches en la Macrozona Sur a través de una serie de atentados incendiarios. Un ámbito bastante positivo desde la perspectiva de la persecución penal para la tranquilidad de las personas".

"Al mismo tiempo, vemos como se producen otro tipo de atentados por otras orgánicas como la Resistencia Mapuche Lafkenche, con el grave atentado incendiario en el molino en Contulmo, y también los intentos de matar a las personas que estaban ahí. Un adulto mayor de 79 años terminan amputándole la pierna producto de los disparos. La gravedad es bastante alta", indicó.

Tras ser consultado sobre si cree que la detención del líder de la CAM traerá más atentados en la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, manifestó que "sí, acá hay una realidad, y eso dice relación con la naturaleza del delito que estamos enfrentando. Cuando el Estado actua frente al delincuente común, este se inhibe. Pero cuando el Estado actua frente al delincuente organizado y terrorista, este reacciona".

"Esto nos pasó el año pasado cuando condenamos, en base a la persecución penal del Gobierno, a ocho personas pertenecientes a la Resistencia Mapuche Lafkenche por el asesinato de un comunero mapuche. Producto de esto, ese mismo día, el día 22 de diciembre del 2021 la Resistencia Mapuche Lafkenche reaccionó y materializó la quema más grande de viviendas y lugares de camping en la Macrozona Sur", señaló.

"Es probable que frente a la mayor acción del Estado, como las distintas detenciones que se están produciendo, se provoquen también mayores reacciones a través de atentados", aseveró.

Agencia Uno - Ministra Izkia Siches Lee También > [Confidencial] La amenaza de la CAM de revelar contactos con Llaitul revuelve las aguas en La Moneda

La amenaza de la CAM de revelar contactos con Llaitul

Sucesivas conversaciones en La Moneda y el Congreso causaron los dichos del abogado John Maulen, uno de los defensores del cofundador y vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien este martes se refirió a una de las interrogantes que abrió la oposición tras la salida de la ministra Jeanette Vega la semana pasada, luego de que se publicara que intentó contactar a Llaitul a través de una asesora: quién más en el gobierno lo había contactado.

“Por la seriedad que reviste este tema, se decidió hacer una declaración y una denuncia con respecto a estos temas y esto lo hará a través de la organización, la Coordinadora Arauco Malleco, firmada por Héctor Llaitul en donde se va a detallar cada comunicación que hubo con el gobierno, sí hubo o no hubo comunicación y si es que hubo, el detalle”, dijo a ADN.

Sobre esto, Pablo Urquízar manifestó que "yo creo que más que tomar los datos de la defensa de Llaitul, hay que ver lo que ha hecho el Gobierno, porque ha tenido un giro copernicano en esta materia. Recordemos que cuando inició el Gobierno, la ministra Siches señaló que había que dialogar con todos, incluida la CAM. Cuando se dialoga la CAM se dialoga con Héctor Llaitul".

"Por ejemplo, la ministra Vega, intentó contactarse también con Héctor Llaitul. Por lo tanto, no me cabe la menor duda, y no sería extraño, que existieran otros contactos del Gobierno con Héctor Llaitul", indicó.

"El problema es que Héctor Llaitul, en ese momento y ahora, era una persona que estaba imputado por asociación ilícita terrorista, y además a graves delitos vinculados a la Ley de Seguridad del Estado. Por lo tanto, el que tiene que dar la explicación del por qué se contacta con al CAM es el Gobierno. Desde esa perspectiva, se necesita la mayor transparencia para efecto de saber en qué está el Gobierno", señaló.

"O está precisamente persiguiendo a los delincuentes, a los terroristas, a los narcotraficantes que tanto daño están haciendo a las familias mapuches y no mapuches en la Macrozona Sur, o los están resguardando. ¿Quieren negociar? ¿Cuál es la estrategia que está detrás de lo que está ocurriendo en la Macrozona Sur?", finalizó.