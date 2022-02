Parlamentarios de oposición del norte deslizan críticas a anuncio de estado de excepción en la zona

Si bien los diputados dejaron ver que revisarían la medida, la calificaron como un "parche" y emplazaron al gobierno a buscar soluciones de fondo.

Siguen las repercusiones luego que el gobierno anunciara que decretará estado de excepción constitucional en cuatro provincias del norte.

La medida -que afectará a las provincias de Arica, Parinacota,Tamarugal y Loa- se decretó luego de la muerte del camionero Byron Castillo, quien fue asesinado, presuntamente, por ciudadanos de nacionalidad venezolana.

Gobierno anuncia envío de decreto de estado de excepción en la zona norte a Contraloría

En este contexto, el gobierno replicó para el norte la medida de excepción constitucional que actualmente está vigente en la Macrozona Sur a propósito de los hechos de violencia rural reportados en la zona en el último tiempo.

En relación a este anuncio, parlamentarios de oposición electos por distritos deslizaron críticas a la medida y emplazaron al Presidente Sebastián Piñera a buscar soluciones de fondo.

La diputada electa por Antofagasta, Catalina Pérez (RD), sostuvo que "los estados de excepción constitucionales son una solución no permanente. Puede entregar facilidades para que el gobierno disponga de mejor manera de la fuerza pública pero no es una solución de fondo . Además, el problema migratorio no puede abordarse solo como un problema de gestión de fronteras".

A su vez, el diputado Vlado Mirosevic (PL), representante de la Región de Arica, afirmó que "los estados de excepción pueden ser de utilidad pero son medidas excepcionales. En este sentido, espero que el próximo gobierno entregue medidas concretas pero que queden, que no sean parche".

"Hay que estudiar cómo se comporta el estado de excepción, veamos cómo funciona, y después podremos evaluar su continuidad o no", añadió.

Por su parte, el parlamentario electo por la Región de Tarapacá, Matías Ramírez (PC), aseguró que "es una mala medida . Creo que no aborda la situación que está viviendo la zona norte. En esta ocasión estoy en desacuerdo con el gobierno ya que es una medida parche que no va a traer solución alguna a la situación que se está viviendo en el norte".