Paulina Vodanovic, nueva presidenta del PS, define "dos acuerdos relevantes" de apoyo al gobierno

También se refirió a las voces discrepantes del Frente Amplio (FA) o del Partido Comunista (PC) con algunas de las decisiones del gobierno. “Aquí no hay uniformidad de criterios, pero sí hay que tener claros los objetivos”, señaló en Tele13 Raido.

Paulina Vodanovic, nueva presidenta del Partido Socialista y segunda mujer que encabeza el PS después de Isabel Allende, conversó este lunes con el programa Mesa Central de Tele13 Radio , apuntando –entre otras cosas– al apoyo de su sector político al gobierno del Presidente Gabriel Boric .

“Nosotros el día sábado definimos una línea política con el nuevo Comité Central y ahí tomamos dos acuerdos relevantes”, comenzó la nueva presidenta del PS.

“Uno, apoyar sin vacilaciones la campaña del Apruebo y, en segundo lugar, dedicarnos a apoyar al gobierno en todas aquellas medidas que se requieran urgentemente; como materia de seguridad, materia de Derechos Humanos, donde hay una interesante agenda que anunció ayer (domingo) la ministra de Justicia, etc. Hay que abocarse a las tareas importantes y urgentes”, agregó.

📻 #MesaCentral | Paulina Vodanovic (@pvodanovic), pdta. @PSChile: "Definimos una línea política con dos tareas relevantes: apoyar sin vacilaciones la campaña del Apruebo y apoyar al gobierno en todas aquellas medidas que se requieran urgentemente"



Acerca del Comité Político y el respaldo al gobierno, Paulina Vodanovic comentó que “hoy día yo me integro, por lo tanto, no puedo opinar sobre lo que ha ocurrido hacia atrás, pero sí me parece por lo que he escuchado y he leído en la prensa que hay un interés de los partidos que sustentamos ambas coaliciones del gobierno en compenetrarnos de mejor manera y yo creo que no hay que pedirle sólo al gobierno que haga ese esfuerzo”.

“Es decir, no es sólo un trabajo que se haga desde el Comité Político, sino que somos los partidos quienes debemos tener estas conversaciones, este diálogo político, y no esperar solamente los días lunes porque la política lamentablemente no tiene horario, no tiene días, los problemas son urgentes, se resuelven, y nosotros, creo yo, que como partido de las coaliciones tenemos que llegar los días lunes con más soluciones a esas reuniones”, agregó.

Acerca de esto último, y ante la eventualidad de que se necesiten de otras instancias de coordinación de los partidos que apoyan al gobierno, Paulina Vodanovic dijo que “he leído aquello y me parece que es una cosa en que debiéramos avanzar. Los comités políticos del día lunes creo que deben ser para que recibamos insumos, para que nos coordinemos, pero que luego tenemos que avanzar en la semana (…) Ese trabajo a lo mejor hay que intensificarlo”.

Finalmente, Vodanovic se refirió a ciertas voces discrepantes del Frente Amplio (FA) o del Partido Comunista (PC) con algunas de las decisiones del gobierno.

“Tampoco me gusta entrar en estas comparaciones entre los distintos partidos. Cada partido, sus dinámicas internas, tiene sus formas de resolver sus posiciones y yo creo que hay que ser respetuosos de esa democracia porque precisamente por tantos años luchamos por tener un gobierno democrático, hay que valorar esa discrepancia”, afirmó.

“Aquí no hay uniformidad de criterios, pero sí hay que tener claros los objetivos. Yo creo que podemos tener dos coaliciones, tener multiplicidad de partidos, pero finalmente los criterios y los objetivos deben estar muy claros y yo creo que en eso la Cuenta Pública del Presidente ha sido un buen diseño”, cerró.