"Stealthing": Diputadas buscan penalizar a quienes se quiten el condón sin consentimiento

Tal como ha sido normado en otros países, la normativa sancionaría a quienes realicen esta práctica conocida como “stealthing”, o "sigiloso".

Un grupo de diputadas del Frente Amplio presentó, este martes, un proyecto de ley que busca sancionar a los hombres que se quiten el preservativo, sin el consentimiento de su pareja, durante la relación sexual.

La práctica conocida como “stealthing” ya ha sido reconocida como abuso sexual en algunos países y España, Suiza y Alemania ya legislaron al respecto, tal como el estado de California, en Estados Unidos, que aprobó la ley hace dos semanas.

Lee También > Tribunal de Temuco mantiene prisión preventiva de Martín Pradenas

La iniciativa fue presentaba por las parlamentarias del Frente Amplio Maite Orsini, Camila Rojas y Gael Yeomans, quienes sostuvieron un cartel con la definición de “stealthing”:

“Es el acto de quitarse el preservativo durante la relación sexual sin el consentimiento de la víctima, exponiéndola a consecuencias emocionales, infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados”, dice.

La diputada Orsini se refirió a través de sus redes sociales de la presentación de la nueva propuesta de norma.

“Las mujeres hemos callado muchas cosas por mucho tiempo. Violaciones, agresiones, discriminaciones y muchísimos tipos de violencia que a veces se han naturalizado o normalizado. Hoy, junto a las diputadas Yeomans y Rojas, presentamos este proyecto de ley precisamente para que hablemos de una práctica muy usual pero tremendamente perjudicial para las víctimas. El stealthing, del inglés "sigiloso", es la práctica de retirar el condón de manera no consentida y oculta en la mitad del acto sexual”, escribió.

“Algunos seguramente pensarán que somos exageradas (…) Razones hay varias, como la posibilidad de transmitir Infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados o dañar psicológicamente a alguien, pero en mi opinión la más importante es la protección del consentimiento. No es no y cuando se dice sí, se dice bajo ciertas condiciones”, añadió.

“No está bien que hombres presionen para quitarse el condón y menos aún que lo hagan sin consentimiento y a escondidas”, enfatizó.