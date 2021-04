Piñera tras fallo del TC: gobierno retira su proyecto y hoy promulgará tercer retiro del 10%

Mandatario encabezó una reunión para analizar los efectos del fallo que desestimó acoger a trámite el requerimiento con que La Moneda buscaba frenar el retiro del 10% aprobado por el Congreso.

Una reunión de emergencia se realizó esta tarde en el Palacio de La Moneda. El objetivo: analizar el complejo escenario en que queda el Ejecutivo tras el fallo del TC que por 7 votos contra 3 desestimó acoger a trámite el requerimiento de inconstitucionalidad presentado contra el proyecto de tercer retiro del 10% presentado por parlamentarios y que fue aprobado en ambas cámaras por más de 2/3 de los votos.

Tras la cita el Mandatario realizó una vocería donde detalló que este martes promulgará el proyecto de los parlamentarios, con el objetivo de que los pagos se inicien, idealmente, la próxima semana.

Junto con esto, se decidió retirar el texto ingresado por La Moneda el pasado domingo (medida que ya se concretó). Posteriormente, anunció Piñera, se ingresará una nueva iniciativa que abordará los aspectos que quedaron fuera de la futura ley, entre ellos el bono de 200 mil pesos para quienes quedaron sin saldo y el reintegro de fondos retirados.

¿Es una derrota para el gobierno?, se le consultó.

"Como Presidente, al igual que los ministros y parlamentarios, juré respetar la Constitución, y eso es lo que hemos intentado hacer. Y hoy, respetando ese Estado de derecho, acatamos y respetamos la decisión del TC", respondió Piñera.

Consultado sobre por qué no promulgaron antes la reforma aprobada por el Congreso y optar por un proyecto propio, Piñera remarcó lo hicieron bajo la convicción de que "esa reforma podía y debia mejorarse".

"¿Cómo dejar a 3 millones de compatriotas sin nada porque no tienen saldos que retirar?", expresó.

Con todo, admitió que "en la vida hay que saber aceptar las decisiones del Estado de derecho cuando uno las comparte y cuando uno no las comparte".

Aunque las últimas horas candidatos presidenciales del oficialismo e incluso la UDI han llamado al gobierno a promulgar el texto tal como está, La Moneda contaba con la facultad de ejercer un veto presidencial. Sin embargo, esto fue desestimado.

En medio de la derrota ante el TC han aumentado las críticas al comité político. Consultado sobre si respalda a su gabinete, Piñera remarcó que "somos un gobierno y actuamos unidos y con lealtad (...) No somos indiferentes, no somos ciegos, no somos sordos, pero tenemos un deber que cumplir".