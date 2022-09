Presidente Boric genera críticas tras frase sobre la "subordinación" de las Fuerzas Armadas

A través de sus redes sociales, el mandatario valoró la Parada Militar y lo calificó como un acto significativo de "subordinación del poder militar a la sociedad civil", lo que generó una serie de repercusiones en el mundo político.

"Muy orgulloso de poder representar a los chilenos y chilenas en este acto tan significativo de subordinación del poder militar a la sociedad civil".

Este fue el tuit publicado por el Presidente Gabriel Boric luego de la Parada Militar, realizada en el marco de la conmemoración de las glorias del Ejército el pasado 19 de septiembre.

Impecable #ParadaMilitar2022 con honores a las Glorias del Ejército y a la historia de nuestra patria. pic.twitter.com/9D8McecTPe September 19, 2022

Sus palabras generaron una reacción inmediata en el mundo político, especialmente en la oposición. El ex ministro de Defensa, Mario Desbordes (RN) señaló a través de su cuenta de Twitter que "así como hay que cuidar las instituciones desde la ciudadanía, el Jefe de Estado debe empezar a actuar como tal, y no como diputado del Frente Amplio. Debe hablarle a la mayoría de Chile, no a su lote. Ese comentario podría entenderse en el año 90. Hoy es un gustito torpe ".

Así como hay que cuidar las instituciones desde la ciudadanía, el Jefe de Estado debe empezar a actuar como tal, y no como diputado del FA. Debe hablarle a la mayoría de Chile, no a su lote. Ese comentario podría entenderse en el año 90. Hoy es un gustito torpe. https://t.co/MUOgQdlBoe — Mario Desbordes Jiménez (@desbordes) September 19, 2022

La también ex ministra durante el gobierno de Sebastián Piñera, Karla Rubilar, sostuvo que "alguien debe decirle al Presidente Gabriel Boric que las Fuerzas Armadas tienen clarísimo su rol, por eso los chilenos las quieren. Es tiempo que sea el Presidente de todos y evite darse gustitos que generan mayor polarización. O lo que es más preocupante, ¿no están entendiendo nada?".

Alguien debe decirle al pdte @gabrielboric q las FFAA tienen clarísimo su rol por eso los chilen@s las quieren.

Es tiempo que sea el Presidente de tod@s y evite darse gustitos q generan mayor polarización. O lo q es más preocupante, ¿no están entendiendo nada? #ParadaMilitar2022 https://t.co/ONyOzFspkk — Karla Rubilar Barahona (@KarlaEnAccion) September 19, 2022

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI) reflexionó: "¿Un gustito? Parada Militar es homenaje a las Glorias del Ejército. Demás frasecita de la "subordinación al poder civil", eso cae de cajón en Democracia. Ahora entiendo porque lo pifian en todas partes y las caricaturas que hacen de él, se las ganó. Por eso no lo respetan".

Un gustito ?@gabrielboric Parada Militar es homenaje a las Glorias dl Ejército. Demás frasesita"de la subordinación al poder civil"eso cae de cajón en Democracia.Ahora entiendo porque lo pifian en todas partes y las caricaturas q hacen de él,se las ganó por eso No lo respetan. pic.twitter.com/CeGWkEgRLh September 20, 2022

A su vez, la senadora Paulina Núñez (RN) aseguró que "es necesario que la prudencia, respeto, moderación y la no provocación partan desde el Presidente de la República. No es bueno que nuevamente “se dé un gustito ” que atenta contra la unidad. No ayuda, ni suma y evidentemente es un error, uno más".

Es necesario que la prudencia, respeto, moderación y la no provocación partan desde el presidente de la República, no es bueno que nuevamente “se dé un gustito” que atenta contra la unidad, no ayuda, ni suma y evidentemente es un error, uno más. #GloriasDelEjercito #ParadaMilitar https://t.co/XOBv4LJo3J — Paulina NuñezUrrutia (@paulinanu) September 19, 2022