Cumbre de Las Américas: Boric llama a dejar la polarización e invita a un "nuevo trato continental"

"Tengo la convicción de que el mundo necesita a Chile", sostuvo el mandatario en su intervención, la cual estuvo marcada también por las críticas a la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela de la instancia. "Es importante que, cuando estemos en desacuerdo, nos lo podamos decir a la cara", dijo.

El Presidente Gabriel Boric llamó a impulsar "un nuevo trato continental" en su intervención en la IX Cumbre de Las Américas.

El jefe de Estado señaló que "el país del cual provengo, Chile, tiene litio, tiene cobre, tiene Sol, tenemos largas costas, también viento. Energías renovables. Tengo la convicción de que el mundo necesita a Chile y Chile necesita al mundo".

"Lo decimos, quizás algo que había estado ausente en las últimas décadas, como integrante de la comunidad e América Latina. Chile es profundamente latinoamericano, porque sabemos que tenemos desafíos comunes y nos falta avanzar más en integración", agregó.

"Si en Europa cerca del 80% de su comercio es entre sus propios miembros, en América solo el 15%. Estamos muy atrás. Tenemos que integrarnos más", agregó, destacando la iniciativa del canal bioceánico entre Brasil, Paraguay, Argentina y Chile.

En esa línea, dijo que no se deberían realizar exclusiones. "Llegó la hora de dejar atrás la fragmentación y la polarización de nuestro continente y pasar a la acción. Ser una sola voz desde América para el mundo. Los invito que trabajemos juntos, en nuestras bilaterales, para crear un nuevo trato continental en condición de iguales, libres y soberanos, para trabajar por un desarrollo que sea sostenible, equitativo y que cambie la vida para mejor de las millones de personas que aquí representamos".

"Podemos y debemos cambiar el mundo", cerró.

Presidente Boric muestra su desagrado con la exclusión a Cuba, Venezuela y Nicaragua

Otro de los puntos relevantes que manifestó el mandatario en su intervención en la sesión plenaria de la Cumbre de Las Américas tuvo que ver con la exclusión de la instancia a Cuba, Nicaragua y Venezuela.

"Estamos para dialogar, oír y por eso tenemos la más profunda convicción (...) que para que eso funcione de verdad no pueden haber exclusiones ", partió señalando.

"Acá debiéramos estar todos y no estamos todos. No me gusta la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque sería distinto sostener en un foro como este, con todos los países presentes, incluso aquellos que decidieron restarse, la urgente necesidad de la liberación de los presos políticos de Nicaragua, o la importancia moral y práctica de terminar con el injusto e inaceptable bloqueo de Estados Unidos al pueblo de Cuba. Esas cosas es importante que, cuando estemos en desacuerdo, nos lo podamos decir a la cara", afirmó.

De paso, dijo que para Chile el mínimo civilizatorio es promover el respeto irrestricto a los derechos humanos, independiente del color político de quien los vulnere.

Además, catalogó de "intolerable" que en el continente haya lugares donde "se siga negando su diversidad e historia" y llamó a los "poquitos países" a adherirse a los acuerdos para que las mujeres puedan vivir en un ambiente libre de violencia.

Por otra parte, también subrayó la necesidad de "cambiar nuestra ruta" en relación a la materia medioambiental, afirmando que de lo contrario "nuestra propia existencia está amenazada".

Y cuestionó que "no puede ser que en medio de la pandemia hayamos tenido que competir por las vacunas. Tenemos que colaborar en eso".