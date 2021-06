Presidente Piñera plantea que "el adversario a derrotar no es el Gobierno, es la pandemia"

Durante su última Cuenta Pública en el Congreso, el Mandatario afirmó que "la causa a asumir no es enfrentarnos, es unirnos para proteger la salud y la vida de todos los chilenos".

Junto con hacer un llamado a vacunarse contra el COVID-19 y agradecer a todos los funcionarios de salud y de Estado que han ayudado en el combate del virus, el Presidente Sebastián Piñera recalcó que "el adversario a derrotar no es el Gobierno, es la pandemia".

"El combate al coronavirus ha significado un desafío monumental para todos los países del mundo, y también para Chile. Y no nos confundamos: el adversario a derrotar no es el Gobierno, es la pandemia. La causa a asumir no es enfrentarnos, es unirnos para proteger la salud y la vida de todos los chilenos", declaró el Mandatario.

Y agregó: "Nadie sabe cuanto durará esta pandemia. De hecho, América Latina está viviendo hoy el peor momento. Tenemos que aprender a convivir con ella".

Piñera anuncia creación de Fondo de Salud Extraordinario para combatir el COVID y sus secuelas

En ese sentido, hizo un llamado a "todos los chilenos que se vacunen, cumplan con los cuidados personales y respeten las normas sanitarias. Tenemos vacunas para todos. La vacuna no sólo protege la salud de la persona vacunada, protege también la salud y la vida de sus seres queridos, su familia, sus compañeros de trabajo y su comunidad".

"¡El no vacunarse es un acto de irresponsabilidad. El vacunarse es también un acto de solidaridad!", complementó.

En la misma línea agradeció "el notable trabajo de los funcionarios de la salud. Es verdad que la pandemia ha tenido dos momentos de gran intensidad y que nuestro Sistema de Salud ha pasado por dos períodos, en que ha estado extraordinariamente exigido y al límite de sus capacidades. El primero fue en junio-julio del 2020, y el segundo lo estamos viviendo hoy día. Pero nuestro sistema de salud ha resistido y ha sido capaz de prestar las atenciones médicas que los pacientes necesitan".

También agradeció "el gran aporte y esfuerzo de los municipios, de las Fuerzas Armadas y de Orden, del Ministerio de Salud y de un ejército maravilloso de invisibles manos, que en medio de la pandemia no han escatimado ningún esfuerzo ni sacrificio para que los alimentos, los medicamentos y los bienes y servicios básicos para la vida humana, sigan llegando a las mesas y hogares de las familias chilenas".