"¿Qué dijo, señor?": El tenso intercambio entre Karol Cariola y Sergio Bobadilla

El diputado de la UDI emitió un comentario en voz alta que generó la molestia de la diputada comunista, quien lo encaró mientras se disponían a hablar con la prensa.

Un complejo momento se vivió durante esta jornada al interior de la Cámara de Diputadas y Diputados y que fue protagonizado por dos parlamentarios.

Tal fue el caso de Karol Cariola (PC) y de Sergio Bobadilla (UDI), quienes se encontraban realizando puntos de prensa al interior del Congreso.

Agencia Uno - Fiestas Patrias, archivo Lee También > Fiestas Patrias: Cámara de Diputados aprueba proyecto que pide declarar feriado el 16 de septiembre

Luego que la diputada comunista finalizara su intervención, fue el turno de los parlamentarios de Chile Vamos, quienes se acercaron al estrado.

En este contexto, mientras Cariola se alejaba del estrado, el diputado Bobadilla emitió un comentario en voz alta que generó la molestia de su colega: " Ahora hablemos serios ".

En este minuto, Cariola volvió a su lugar e increpó en duros términos al diputado: "Perdón, ¿qué dijo, señor? Le estoy preguntando en serio, ¿qué dijo? ¿Que 'ahora hablamos en serio'?".

En este minuto, Bobadilla le respondió "hablemos serios", y se produjo un tenso diálogo entre ambos: "¿Y por qué? ¿Usted cree que yo no hablo en serio?".

"Yo no me refería a tí", replicó Bobadilla, ante lo que Cariola concluyó: "Ah, ok. Más respeto, diputado ".