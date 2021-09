Rafael Montecinos, cofundador de la Lista del Pueblo: "Hoy empiezo a dar un paso al costado"

A través de su cuenta en Instagram, el cofundador del movimiento se refirió al momento actual por el cual pasa la lista.

Uno de los fundadores de la Lista del Pueblo, Rafael Montecinos , publicó un mensaje en redes sociales donde sugiere que abandonará el movimiento.

Montecinos está en el centro de la polémica por la designación y posterior fallida candidatura presidencial de Diego Ancalao, luego que el Servel rechazara su postulación al presentar más de 20 mil firmas validadas por un notario que murió este año.

A través de su cuenta en Instagram, el cofundador se refirió a la crisis que ha enfrentado el movimiento en las últimas semanas, el cual terminó con renuncias por parte de 14 de 27 constituyentes de la lista.

Agencia Uno Lee También > Lista del Pueblo anuncia querella contra Diego Ancalao por firmas falsas ante el Servel

“Los que me conocen saben que hace meses ando con la misma camisa, lo di todo para que 24 personas pudiesen hoy escribir la Nueva Constitución de Chile, fui expulsado de mi trabajo por “pensar Distinto”, he recibido persecución política, detenciones y tortura por parte de carabineros, gaste todos mis ahorros y mi finiquito, pronto tendré que dejar el lugar donde vivo porque ya no hay dinero para seguir pagando por él, todo esto para liderar, junto a un par de compañerxs, este proceso para que personas del pueblo, común y corrientes pudiesen estar hoy donde están”, señala Montecinos.

“Nunca espere recibir nada Cambio, ni lo espero ahora, pero de la gran mayoría de los Convencionales no recibí ni un Gracias por la tarea realizada, ni un llamado en estos momentos difíciles, y es más, ver como se van sin despedirse, duele, porque lo diste todo por ellos, arriesgaste tu vida por ellos. El pago de Chile, dicen”, añade el fundador del movimiento.

“Sí, me equivoqué con Ancalao , hay que ser autocrítico, pero cuando uno abraza una causa, y más si es del pueblo, tiene que ser consecuente hasta el final, y los mecanismos más transparentes posibles nos llevaron hacia una persona que no solo nos engañó a nosotros, quizá me arrepentiré por mucho tiempo, pero actué bobamente intentando ser consecuente, pude no haberlo hecho, pude haber tomado el camino fácil, dejar que la máquina política que nos llevó a este proceso de Parlamentarias y Presidenciales después de mayo terminara su cometido, llevar a Cuevas y hoy estar en un listado de todos los Partidos que me llamaron siendo opción a ser Diputado”.