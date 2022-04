Ramírez por dichos de Marcel sobre 5to retiro: "No comparto esa visión catastrófica"

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, calificó como "una bomba" un nuevo retiro de los fondos de la AFP. El diputado comunista, Matías Ramírez, respondió a sus palabras en T13 Noche.

Las diputadas Pamela Jiles (Partido Humanista) y Karol Cariola (Partido Comunista) tuvieron un fuerte intercambio de opiniones, la tarde de este martes, en el inicio de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputadas y Diputadas, que discutió la posibilidad de permitir un nuevo retiro de los fondos de AFP.

En lo que fue la cuarta sesión de la comisión, desde que se conformó el nuevo parlamento, la diputada Jiles acusó a Cariola, quien es presidenta de la instancia, de “dilatar” la discusión por el “quinto retiro”, y aludió a las palabras del Presidente, Gabriel Boric, quien dijo que confiaba en que los partidos de gobierno se cuadrarían para rechazar aquella norma.

La parlamentaria comunista defendió su gestión y le respondió a Jiles argumentando que "todos los acuerdos que hemos tomado en esta comisión, han sido por unanimidad, con presencia de la diputada que, de manera injuriosa, me ha acusado de maniobras dilatorias (…) yo no he faltado a la verdad, acá hay varios diputados y diputadas que pueden dar fe”, contestó.

“Esta es mi tercera sesión y ya estoy fusionando los proyectos de ley, no sé quién, mágicamente podría haberlo hecho distinto. Si lo que a mí se me está pidiendo es que pase por arriba del reglamento de esta Cámara de Diputadas y Diputados, creo que eso si es una razón concreta para censurarme, pero el cómo yo piense o cómo vote, la verdad es que es un acto de censura política”, agregó.

Agencia Uno Lee También > "Un nuevo retiro es una bomba": Marcel reitera sus críticas a proyecto de retiro del 10% de las AFP

El diputado del Partido Comunista, Matías Ramírez, contó cómo va la meditación de este tema en el partido en una nueva edición de T13 Noche.

"Yo creo que la primera señal se dio hoy día por parte de la Presidenta de la Comisión de Constitución, la diputada Karol Cariola, al momento de dialogar a la fusión a los proyectos que discuten las distintas iniciativas que buscan retiros de pensiones, los que se esperan que se voten mañana en la sala", aseguró.

El diputado planteó que el partido no se negará a la discusión de este proyecto, ya que los cuatro primeros retiros ayudaron a reactivar la economía de las familias más afectadas durante la pandemia.

"Lo hemos señalado de manera abierta y pública. Nosotros estamos por discutir y debatir el proyecto nominado "quinto retiro del 10%". Creemos que se mantienen algunas consideraciones que en algún momento sirvieron de sustento de hasta el cuarto retiro que se discutió en el Gobierno anterior", indicó.

"En algún momento se planteó que Chile se iba a incendiar si se aprobaba el primer retiro del 10% y nada de eso pasó. Incluso, reactivó la economía, permitiendo que las familias accedieran a bienes de primera necesidad", agregó.

Matías Ramírez: "Estamos por discutir y debatir el proyecto del quinto retiro. No nos podemos negar a esa discusión".



EN VIVO 📺#T13Noche » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/KixGY9SFq8 — T13 (@T13) April 6, 2022

Su opinión sobre los dichos de Marcel

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, participó de la sesión de la Comisión de Hacienda del Senado durante la jornada de este martes.

El ex presidente del Banco Central abordó la situación del proyecto que busca permitir un quinto retiro del 10% de las AFP.

"Un nuevo retiro es una bomba en medio de todo ese proceso. O sea, es algo que nos desvía significativamente respecto de ir generando una base estable para las reformas que se quieren hacer", argumentó el secretario de Estado en la instancia.

El diputado Ramírez aseguró que no comparte esta "visión catastrófica" del ministro Marcel, ya que "hay que considerar que la inflación no es local, es global".

"No comparto culpar al retiro del 10% de los fondos previsionales por la inflación que vive el país. Hay otros factores que influyen en esta crisis, pero no los retiros", aseguró.

Matías Ramírez: "No comparto esa visión catastrófica por el quinto retiro"



EN VIVO 📺#T13Noche » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/0liuQprCfJ — T13 (@T13) April 6, 2022