Reforma tributaria: UDI acusa que asesores informaron mal a Marcel sobre acuerdo con la derecha

En una cadena de mails, coordinadores legislativos de Hacienda reconocen mala redacción en la minuta que, dicen en la UDI, habría llevado al ministro a lamentar los votos en contra de la derecha en la votación en general de la comisión de Hacienda y a mencionar que se sentía “decepcionado”. “Estoy seguro que el ministro Marcel fue una víctima de esta desinformación; creo que él habló de buena fe y pensó que habíamos llegado a acuerdos importantes en circunstancias de que no fue así, porque fue mal informado a través de esta minuta que tenía errores”, dice el diputado UDI Guillermo Ramírez.

“Los asesores le informaron al ministro (Mario) Marcel y a la opinión pública, a través de una minuta, que oposición y gobierno habían llegado a acuerdos en temas que son muy relevantes para nosotros y que no hay acuerdo ni estamos cerca de lograrlo. El ministro Marcel durante la votación en general de la reforma tributaria manifestó su extrañeza por este voto en contra circunstancias de que habíamos llegado a acuerdo”, explica tajante el diputado de la UDI Guillermo Ramírez, miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara, en torno a la votación de la reforma tributaria, impulsada por el gobierno de Gabriel Boric.

El parlamentario, así, se refiere a las palabras del jefe de Hacienda que entregó este lunes, por la tarde, luego que el proyecto de ley se aprobara, en su idea de legislar, pese a los votos en contra de la oposición en la comisión de Hacienda de la Cámara. Además de Ramírez, no respaldaron la reforma otros diputados de oposición como Frank Sauerbaum (RN) y Agustín Romero (Partido Republicano).

“Se venía de rebajar impuestos durante los últimos años de la dictadura y se votó en contra, y por así decirlo, se votó a favor de mantener el statu quo. Entonces más que nada, la sensación que deja esta votación de minoría es de decepción y de no aprender de la historia”, dijo el ministro Marcel luego de la votación, recordando la oposición que se manifestó en los 90 a un cambio tributario. “Ojalá que llegue un día en que, a través de la realidad, se borre ese recuerdo del año 90″, precisó el secretario de Estado.

Las palabras irritaron a Chile Vamos, sobre todo a la UDI, cuenta a T13.CL el diputado Ramírez. A pocas semanas de que se presentó la reforma tributaria del gobierno, se conformó una mesa técnica de trabajo compuesta por 16 personas -3 asesores del Ejecutivo y un asesor por cada parlamentario miembro de la comisión de Hacienda-, instancia en la que, recalca, no se ha mostrado apertura de parte del gobierno.

Agencia Uno

Tanto así que el diputado recuerda que, el pasado 6 de septiembre, en una sesión de la comisión de Hacienda, Ramírez acusó mal trato del gobierno a los asesores parlamentarios pues, dijo, los asesores no mostraban apertura a acuerdos en materias relevantes, solo accesorias. Sin embargo, al día siguiente, el ministro Marcel propuso que a esa mesa técnica se sumara la subsecretaria de Hacienda, Claudia Sanhueza, con el fin de avanzar en entendimientos concretos.

Esa mesa siguió funcionando hasta que el jueves 22 de septiembre pasado, una de las coordinadoras legislativas de Hacienda envió una minuta a los representantes técnicos de los parlamentarios sobre los acuerdos alcanzados en una reunión del día anterior, que contenía errores graves, según cuenta el diputado Ramírez.

En esa minuta se consignaba un supuesto acuerdo en temas “sensibles” para la derecha, como los impuestos a las utilidades retenidas y la tasación y denunciante anónimo. Así se lo hizo ver en esa cadena de correos la asesora de Ramírez a la funcionaria de Hacienda, este lunes a las 13:37 horas, previo a la votación, que comenzó a las 15 horas.

A las 14:09 horas de este lunes 26 de septiembre, así, la coordinadora legislativa respondió esa inquietud y envió el siguiente correo electrónico: “Estamos plenamente conscientes que no hubo un acuerdo en esas materias. La minuta buscaba especificar las indicaciones que hemos acogido del trabajo de las distintas mesas, y no indicar acuerdos al respecto. Reconozco que el título del cuadro final podría inducir a error (de hecho, está definitivamente mal redactado), así que la envío corregida”.

Y agregó: “El ministro está al tanto de estas diferencias que subrayan (dirigiéndose a los asesores con los que intercambia la cadena de mails)”.

“Respecto de los temas que no están en este listado, hay algunas cosas que aún estamos estudiando. Pero acá está lo principal, para efectos de la votación de hoy”, concluyó en el mail.

Al respecto, este martes, Ramírez lamenta el episodio. “Hubo una rectificación de parte de los asesores del ministro aclarando que efectivamente no habíamos llegado a esos acuerdos a los que había hecho alusión el ministro para justificar su extrañeza del voto en contra. La realidad es esta: llevamos dos meses y medio conversando y en los temas que tenemos diferencias importantes, que consideramos que son los más dañinos de la reforma tributaria, el gobierno no ha cedido ni un centímetro”, dice.

Sobre el ministro, Ramírez precisa: “No he podido hablar con el ministro Marcel, porque estoy seguro que él fue una víctima de esta desinformación; creo que él habló de buena fe y pensó que habíamos llegado a acuerdos importantes en circunstancias de que no fue así, porque fue mal informado a través de esta minuta que tenía errores importantes en circunstancias de que no fue así”.