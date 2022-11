Rodolfo Carter: "Ha llegado el minuto de hablar de la despenalización del consumo de la marihuana"

El alcalde de La Florida, en diálogo con Tele13 Radio, pidió debatir la medida "para terminar el negocio y fundamentalmente para evitar el contacto de las personas con las bandas de narcotraficantes". Además, cuestionó que en la actualidad "la policía está muy arrinconada, si no es por los delincuentes, también a veces por la Fiscalía y por la opinión pública".

El alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, sostuvo que “ha llegado el minuto de ponernos serios y hablar de la despenalización del consumo particular de la marihuana”.

En diálogo con Tele13 Radio, el jefe comunal abordó la situación de inseguridad y la presencia del narcotráfico en el país. “A riesgo de repente de ser medio polémico y no estar en el setting mayoritario del sector, yo creo que ha llegado el minuto de ponernos serios y hablar de la despenalización definitiva del consumo particular de la marihuana ”, dijo.

“Para terminar el negocio y fundamentalmente para evitar el contacto de las personas con las bandas de narcotraficantes”, añadió al respecto.

En esa línea, afirmó que el problema de que la gente deba recurrir a dealers para poder hacerse de marihuana es que “va a ofrecer marihuana, el día de mañana tusi y pasado mañana éxtasis y, Dios no lo quiera, en dos años fentanil, que es la principal causa de muerte en hombres debajo de los 40 años en Estados Unidos en este minuto”.

“Una persona mayor de edad, en espacios reservados, que planta una planta y fuma marihuana es bastante menos riesgoso que un narcotraficante como el que hoy día no estamos persiguiendo”, señaló el jefe comunal.

Por lo mismo, cuestionó que “nos estamos llenando de volados de la plaza y no persiguiendo al narcotraficante duro que tiene soldados, que tiene niños que están destruidos por el consumo de la droga y que vende químicos muchísimo más dañinos”.

“Lo que yo sostengo no es la legalización de la marihuana, no quiero una industria de la marihuana que se convierta como la del tabaco o el alcohol, que sea un problema de salud pública (…) yo planteo la despenalización a fin de que las personas eviten la escalada de la droga, evitar contacto con el narcotraficante”, complementó.

Problema de la seguridad: Carter llama a “rebelarse” contra la delincuencia

El alcalde de La Florida se refirió a la balacera registrada en la comuna y que dejó tres personas muertas. En esa línea, manifestó que “nos tenemos que rebelar contra esto (…) esto tiene que ser una rebelión de la sociedad chilena, este no es el país que queremos”.

Por lo mismo, cuestionó que “hoy día un carabinero persigue a un asaltante, lo taclea, este cae a la vereda y se rompe las rodillas, necesariamente el carabinero va a terminar declarando en un procedimiento por presunto abuso de poder . Eso es así en casi todos los casos”.

“Tenemos un problema real que la policía está muy arrinconada, si no es por los delincuentes, también a veces por la Fiscalía y por la opinión pública que le imputa cosas que no son reales”, problematizó.

En esa línea, afirmó que la delincuencia está con “mucha más sensación de impunidad. Se dieron cuenta que el Estado chileno está dubitativo, que la sociedad chilena no sabe enfrentarlos, que no hay una convicción moral única y transversal de que no se puede tolerar la presencia de estos grupos criminales”.