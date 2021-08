Rodrigo Peñailillo: "Jamás golpeé las puertas de SQM, jamás crucé esa línea"

"Si yo cometí un error hace seis años fue no defenderme", aseguró el ex titular de Interior a T13 Noche.

El ex ministro del Interior durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet, Rodrigo Peñailillo , se refirió a sus pretensiones de una candidatura al Senado, como también de la arista que lo involucra en el caso SQM.

En conversación con T13 Noche, el ex ministro se refirió al "portazo" por parte del PPD a un apoyo para su candidatura al Senado, asegurando que "hace mucho tiempo" que renunció al PPD y que hoy es independiente.

"Yo no me inscribí en ningún procedimiento de candidatura dentro del PPD. Había que pagar una suma de 300 mil pesos para ser candidato a senador. Yo ni siquiera me inscribí ni pagué la cuota necesaria", aseguró.

Respecto al caso SQM, por el cual era investigado, Peñailillo señaló que "jamás golpeé las puertas de SQM, jamás crucé esa línea que cruzaron tantos políticos chilenos".

"Yo nunca tuve ningún vínculo de algún tipo, no fui a tocar la puerta. No conozco a las personas que trabajan o trabajaron ahí. A diferencia de muchos políticos que sí lo hicieron y que probablemente muchos están callados (...) Si yo cometí un error hace seis años fue no defenderme", aseguró.

Salida del gabinete de Bachelet

Peñailillo también se refirió a lo que fue su salida del gobierno, como también a los efectos que provocó el denominado Caso Caval al interior del gabinete de Bachelet.

El ex ministro asegura que "no se quebró" su relación con Michelle Bachelet, sino que hubo "un desgaste enorme".

"Hay que recordar el contexto del momento. Habíamos hecho grandes cambios que ya significaban una tensión muy grande en el equipo político, también vino el caso Caval, que fue un antes y un después en el Gobierno y que ni más ni menos estaba involucrada directamente toda la familia de la Presidenta Bachelet. Pero peor aún, me tocó a mí pedirle la renuncia al hijo de la Presidenta", indicó Peñailillo.

"Claramente fue un momento y una decisión que desgastó al Gobierno en su conjunto y que no se la doy a nadie", añadió el ex ministro de Interior.

Finalmente, el ex PPD aseguró que desde que salió del Gobierno, no ha tenido contacto con la ex Presidenta Bachelet. "Cada uno tomó su propio camino", decretó.