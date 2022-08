Schalper señala que oposición no descarta una acusación constitucional contra ex ministra Vega

"Tengo que reconocer que si los antecedentes que recopilamos dan cuenta de una actitud que permite fundar una acusación constitucional, no es algo que tengamos descartado. Lo vamos a averiguar en su minuto", afirmó el diputado en T13 Noche.

Este jueves, el Presidente de la República, Gabriel Boric, confirmó la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega, luego que se conociera que se intentó contactar con el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

"Quiero comunicarles que he tomado la decisión de aceptar la renuncia de la ministra de Desarrollo Social, Jeannette Vega. Debemos ser cuidadosos del fondo y de la forma. Los hechos que hemos conocido hacen que corresponda hacer valer la responsabilidad política de la ministra", dijo el Presidente.

"Tengo la convicción de que en esta materia las señales que demos, y las que dé yo en particular, deben ser claras. Si al diálogo, no a la violencia . Quienes no entienden esa premisa básica, tiene el deber de enfrentarse a las instituciones del Estado de Derecho que nosotros desde el gobierno vamos a defender", enfatizó Boric.

Este jueves, el medio Ex-Ante dio a conocer una llamada telefónica entre Llaitul y una asesora de la ministra Vega, quien intentaba poner en contacto a la secretaria de Estado con el werkén mapuche.

El secretario general de Renovación Nacional, Diego Schalper, conversó sobre la renuncia de la ex ministra Vega en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

"Hay muchas dudas. La duda existencial es: ¿Se produjo finalmente o no la comunicación de la ministra con Héctor Llaitul? Porque aquí esto funcionó a través de intermediarios. Es decir, se envió ese WhatsApp y se hizo la comunicación", dijo.

"Segunda pregunta, ¿Es posible sostener que una ministra, el mismo día en que Héctor Llaitul hizo un llamado a la resistencia armada, trate de tomar contacto con él sin conocimiento de nadie del comité político? Mire, la directamente afectada aquí es Izkia Siches, ¿No sabía? Porque hasta aquí no ha dicho nada", aseveró.

"Después, si esa comunicación se produjo, ¿Con qué finalidad se produjo? Dos días después, la ministra Vega dijo que habían presos políticos en Chile. Todo el cuadro es muy complejo", afirmó.

El diputado contó que "nosotros, como oposición, hemos tomado la decisión de ir mañana a ver al Presidente de la República, sabemos que está afuera de la capital, pero le vamos a ir a dejar una comunicación pidiéndole información, respuestas. Es un oficio presencial. Pero ya hemos alcanzado la convicción de que necesitamos una comisión investigadora porque todo es muy poco creíble".

"Es poco creíble que ella actuó por colores propios. Es poco creíble que nadie más sabia. ¿Qué más comunicaciones hay? Obviamente, queremos investigar y eso ya es prácticamente un hecho de la causa", indicó.

Tras ser consultado sobre qué busca la oposición con este oficio presencial si la ex ministra Vega ya renunció a su cargo, el diputado indicó que "más allá de lo que nosotros creamos o no creamos, cuesta creer que una ministra el mismo día en que un señor llama a una resistencia armada, toma contacto con él con colores propios, sin conocimiento de nadie más. Cuesta creerlo".

"Yo no estoy aquí para hacer conjeturas. La tarea de la oposición es buscar respuestas. Para eso, vamos a ejercer las atribuciones que la ley y la Constitución nos entrega para buscar esa respuesta. La primera, un oficio directo al Presidente de la República y a los miembros del comité político", afirmó.

"La segunda, una comisión investigadora, que ya tenemos prácticamente resuelto implementarla porque si hay más vínculos o una conducta más global, como ha dicho la Presidenta del PPD y el senador Quintana, eso hay que investigarlo", aseveró.

"La ciudadanía tiene un legítimo interés en saber si parte del inventario político de Gabriel Boric es tomar contacto con grupos violentistas, cualquiera sea la finalidad que persigan", dijo.

"La tercera, que no la tenemos descartada, los ministros responden políticamente no solo en el ejercicio de su cargo, sino que también después de su ejercicio de su cargo. Tengo que reconocer que si los antecedentes que recopilamos dan cuenta de una actitud que permite fundar una acusación constitucional, no es algo que tengamos descartado. Lo vamos a averiguar en su minuto", finalizó.