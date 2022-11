Schalper y encuesta Cadem: "La semana pasada el gobierno tuvo un veranito de San Juan"

El diputado de RN afirma que la ciudadanía volvió a ver una expectativa en la administración de Boric, sin embargo, advierte: "Si esa expectativa no redunda en cosas concretas, vamos a volver a los niveles bajos de apoyo". Schalper dice que, como oposición, se asegurarán de que las palabras del Presidente se traduzcan realmente en una agenda legislativa proseguridad.

En entrevista con el programa Semana Política de T13 En Vivo, el diputado de Renovación Nacional (RN) Diego Schalper abordó la agenda legislativa del gobierno.

En ese sentido, dijo el secretario general de RN, es clave que, esta semana por ejemplo, el Ejecutivo respalde los aumentos de presupuesto a Carabineros, por ejemplo.

"Aquí no sacamos nada con decir que en La Araucanía hay actos terroristas, que vamos a perseguir a los delincuentes como perros... todas frases muy interesantes hasta que uno que no redundan en urgencias legislativas, en proyectos de ley nuevos ni en medidas administrativas", afirmó Schalper.

De hecho, este lunes a las 13:00 está planificada una reunión, encabezada por la ministra Carolina Tohá, para abordar con la oposición el llamado Acuerdo por la Seguridad.

"Hemos tenido contacto con el Ministerio del interior, nos han dejado entrever cuál es el sentido de la reunión. Ellos nos han asegurado que se va a presentar un plan de trabajo en concreto y no que va a ser solamente una reunión para la foto. Nosotros vamos a ir con un planteamiento respecto de cuáles son los elementos que nos parecen indispensables para garantizar esto y con la misma franqueza le hemos dicho a la ministra 'mire, si esta reunión es una puesta en escena, nosotros nos vamos a retirar'", sostuvo Schalper sobre esa convocatoria en La Moneda. Por la mañana, en un punto de prensa en Contraloría, el diputado había puesto en duda la presencia de RN en el encuentro.

El plan concreto del gobierno en Seguridad, complementó, debe incluir plazos de los proyectos de ley y recursos concretos.

"Otra cosa es con guitarra"

El diputado Schalper también analizó la encuesta Cadem que mostró un aumento de ocho puntos para el respaldo del mandatario Boric.

"La semana pasada el gobierno tuvo una especie de veranito de San Juan donde nuevamente la ciudadanía ve una expectativa, pero si esa expectativa no redunda en cosas concretas mi impresión es que vamos a volver a los niveles bajos de apoyo", señaló.

En esa línea, el parlamentario ahondó en los dichos de Boric, en Mesa Central de Canal 13, sobre que efectivamente se habían dado cuenta una vez en el gobierno de que otra cosa es con guitarra.

"Lo importante es no solo tocar la guitarra sino cuál es la partitura que imprime la guitarra. El gobierno entendió la semana pasada que la partitura del Socialismo Democrático, de los sectores más de centro, le permite al gobierno ampliar su base de apoyo. Ahora, no sacamos nada con que toquemos mucho la guitarra, pero si en la práctica, las acciones concretas no dan cuenta de medidas legislativas, de acciones concretas que vayan en solución de los problemas la verdad es que es pura música no más", aseguró Schalper.

Para esta semana, en tanto, dice Schalper, se viene una "prueba súper entretenida" para el gobierno, en alusión a la votación del Presupuesto de la Nación. "Acá no sacamos nada con decir que estamos comprometidos con las víctimas si cuando hay que votar, votan distinto...", recalcó.

Schalper remató: "Quiero decirle al gobierno que tiene un compromiso con los chilenos que no pasa solamente porque el Presidente Boric pida disculpas o diga una cosa distinta a lo que pensaba hace cuatro años solamente para la galería. Si eso no se expresa en proyectos, en iniciativas, nosotros como oposición evidentemente los vamos a sacar a la pizarra".